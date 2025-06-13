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中職／張奕關門失守 龍隊3：2逆轉勝悍將
富邦悍將今晚在台北大巨蛋續戰味全龍，前8局打完靠著申皓瑋在6局下的2分打點安打取得2：1領先，但連續兩天擔任終結者的張奕今晚卻失守，被龍隊該局首名打者郭天信跑出內野安打，雖然再讓下一棒的張政禹打出內野軟弱滾地球，張奕自己卻發生暴傳，形成二、三壘有人局面，隨後朱育賢以高飛犧牲打送回追平分，吉力吉撈．鞏冠游擊方向滾地球再護送超前分回到本壘，終場味全龍以3：2逆轉勝。
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