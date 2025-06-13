中職／張奕關門失守 龍隊3：2逆轉勝悍將

富邦悍將今晚在台北大巨蛋續戰味全龍，前8局打完靠著申皓瑋在6局下的2分打點安打取得2：1領先，但連續兩天擔任終結者的張奕今晚卻失守，被龍隊該局首名打者郭天信跑出內野安打，雖然再讓下一棒的張政禹打出內野軟弱滾地球，張奕自己卻發生暴傳，形成二、三壘有人局面，隨後朱育賢以高飛犧牲打送回追平分，吉力吉撈．鞏冠游擊方向滾地球再護送超前分回到本壘，終場味全龍以3：2逆轉勝。 富邦悍將先發投手布坎南5局上接球後自行跑向一壘，仍比打者慢了一步。記者余承翰／攝影 富邦悍將吳世豪（右）化解7局上滿壘危機後振奮地吶喊。記者余承翰／攝影 味全龍先發投手龍聖。記者余承翰／攝影 富邦悍將林澤彬（左）6局下跑回超前分。記者余承翰／攝影 富邦悍將申皓瑋6局下敲出帶有2分打點的逆轉安打。記者余承翰／攝影 味全龍艾璞樂後援2局無失分拿下勝投。記者余承翰／攝影 富邦悍將今晚在第9局遭到逆轉吞敗，總教練陳金鋒吞下執教生涯第100敗。記者余承翰／攝影 味全龍吉力吉撈．鞏冠9局上內野滾地球送回超前分。記者余承翰／攝影 富邦悍將張奕（左）9局下上場關門發生暴傳。記者余承翰／ 味全龍朱育賢9局上高飛犧牲打追平比分。記者余承翰／攝影 味全龍郭天信9局上內野安打開啟反攻。記者余承翰／攝影 味全龍張政禹（前）9局上跑回超前分。記者余承翰／攝影