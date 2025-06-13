中職／艾璞樂先專心後援 葉總：上半季結束後再和他聊

味全龍隊今天以3：2逆轉擊敗富邦悍將隊，艾璞樂後援2局奪勝，總教練葉君璋認為以他的能力在這個位置上是得心應手，也已通知上半季會先做此安排，等到上半季結束後再次討論。

艾璞樂在龍隊牛棚有需求的情況下轉換角色，今天首度以後援身分登板，演出2局無失分，送出3次三振，由於龍隊在9局上逆轉戰局，他也因此意外收下勝投。

葉君璋表示，艾璞樂後援看起來是還不錯，「因為他本身控球、各方面能力都還不錯，所以投這個位置會比其他人得心應手。」

他指出，告知艾璞樂上半季都會先做此安排，等上半季結束後，會再和他討論，「看他哪邊感覺比較好，目前來看，他是兩邊都會有貢獻，但我們現在先發是算還OK。」