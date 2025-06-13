中職／2球路球速雷同 郭天信看布坎南有一點像後勁
味全龍隊今天以3：2逆轉擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋賽後評價悍將新洋投布坎南，指出直球、卡特速度幾乎都一樣，打者不是那麼好掌握，郭天信形容：「有點像後勁，但沒有後勁那麼難打。」
龍隊打線這兩天的發揮都不算順暢，葉總指出，昨天力亞士、今天布坎南的表現都不錯，尤其投手來到大巨蛋後表現又更好，力亞士是各方面都可以控制在好的位置，布坎南則是本身球質好，控球還未進入狀況，龍隊打者面對他們綁手綁腳，「怎樣讓他們放手去攻擊，可能是接下來的功課。」
龍隊今天致勝關鍵在9局上，面對張奕的投球，兩顆內野滾地球製造悍將亂局，郭天信、張政禹先後跑出內野安打，加上張奕的傳球失誤，給了龍隊契機。葉總對此直言：「他昨天贏也是運氣，其實今天輸也是一樣，守備還是棒球比賽勝敗占滿重要的因素。」
郭天信意外收到單場MVP，談到首度對戰布坎南，他指出，面對新洋投，自己又是第一棒，「第一輪會比較有耐心一點，希望可以讓後面打者多看，還不錯，第一次就有上去（保送）。」他進一步提到，「看他的（球速）數字顯示沒有很快，但直球有尾勁，卡特和直球速度差不多，有一點點像後勁，但沒有後勁那麼難打。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言