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中職／2球路球速雷同 郭天信看布坎南有一點像後勁

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將張奕（左）9局下上場關門發生爆傳。記者余承翰／
富邦悍將張奕（左）9局下上場關門發生爆傳。記者余承翰／

味全龍隊今天以3：2逆轉擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋賽後評價悍將新洋投布坎南，指出直球、卡特速度幾乎都一樣，打者不是那麼好掌握，郭天信形容：「有點像後勁，但沒有後勁那麼難打。」

龍隊打線這兩天的發揮都不算順暢，葉總指出，昨天力亞士、今天布坎南的表現都不錯，尤其投手來到大巨蛋後表現又更好，力亞士是各方面都可以控制在好的位置，布坎南則是本身球質好，控球還未進入狀況，龍隊打者面對他們綁手綁腳，「怎樣讓他們放手去攻擊，可能是接下來的功課。」

龍隊今天致勝關鍵在9局上，面對張奕的投球，兩顆內野滾地球製造悍將亂局，郭天信、張政禹先後跑出內野安打，加上張奕的傳球失誤，給了龍隊契機。葉總對此直言：「他昨天贏也是運氣，其實今天輸也是一樣，守備還是棒球比賽勝敗占滿重要的因素。」

郭天信意外收到單場MVP，談到首度對戰布坎南，他指出，面對新洋投，自己又是第一棒，「第一輪會比較有耐心一點，希望可以讓後面打者多看，還不錯，第一次就有上去（保送）。」他進一步提到，「看他的（球速）數字顯示沒有很快，但直球有尾勁，卡特和直球速度差不多，有一點點像後勁，但沒有後勁那麼難打。」

味全龍郭天信9局上內野安打開啟反攻。記者余承翰／攝影
味全龍郭天信9局上內野安打開啟反攻。記者余承翰／攝影
味全龍以3：2逆轉勝富邦悍將，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
味全龍以3：2逆轉勝富邦悍將，賽後球員擊掌慶祝。記者余承翰／攝影

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郭天信 後勁 張奕

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