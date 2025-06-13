中職／2球路球速雷同 郭天信看布坎南有一點像後勁

味全龍隊今天以3：2逆轉擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋賽後評價悍將新洋投布坎南，指出直球、卡特速度幾乎都一樣，打者不是那麼好掌握，郭天信形容：「有點像後勁，但沒有後勁那麼難打。」

龍隊打線這兩天的發揮都不算順暢，葉總指出，昨天力亞士、今天布坎南的表現都不錯，尤其投手來到大巨蛋後表現又更好，力亞士是各方面都可以控制在好的位置，布坎南則是本身球質好，控球還未進入狀況，龍隊打者面對他們綁手綁腳，「怎樣讓他們放手去攻擊，可能是接下來的功課。」

龍隊今天致勝關鍵在9局上，面對張奕的投球，兩顆內野滾地球製造悍將亂局，郭天信、張政禹先後跑出內野安打，加上張奕的傳球失誤，給了龍隊契機。葉總對此直言：「他昨天贏也是運氣，其實今天輸也是一樣，守備還是棒球比賽勝敗占滿重要的因素。」