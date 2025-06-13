中職／張奕9局燒掉悍將勝利 陳金鋒執教先入手100敗

富邦悍將隊帶著2：1領先進入9局上，張奕擔任終結者卻失守，兩顆滾地球處理不起來，讓味全龍隊扭轉局面，龍隊以3：2贏球，悍將教頭陳金鋒吞下執教生涯第100敗。

悍將今天啟用布坎南一軍初登板，先發5局共用88球，被敲3安打、失1分（無責失），屢有危機是因5局投球任內有4局讓首位打者上壘。

布坎南的失分出現在第5局，以保送蔣少宏開局，王順和執行短打前兩球都失敗，第三球check swing卻棒尾敲到球落在界內，意外達成和短打一樣的效果，郭天信的二壘方向滾地球也成功推進跑者，張政禹打向投手方向，布坎南接球卻先漏了一下，趕緊再衝一壘，仍讓張政禹先一步安全上壘，蔣少宏為龍隊跑回分數先馳得點。

龍隊洋投龍聖先發7局僅被敲3安打，丟掉2分都非責失分，他在第6局也因隊友失誤而出現危機，先是首位打者林岳谷敲安，周佳樂短打，三壘手張政禹傳一壘發生失誤，給了悍將大好機會，林澤彬擊出的滾地球雖在本壘、三壘之間形成夾殺，但後續仍是二、三壘有人的嗆司，申皓瑋補上安打一棒帶有兩分打點逆轉戰局。

悍將看到連勝希望，但9局上張奕把關2：1領先，連續兩顆滾地球釀禍，郭天信先跑出一支內野安打，張政禹打向投手，張奕傳一壘發生爆傳，形成二、三壘有人，朱育賢以高飛犧牲打送回追平分，吉力吉撈．鞏冠游擊方向滾地球再護送超前分回到本壘。