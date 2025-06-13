聽新聞
0:00 / 0:00
中職／17268人進場！悍將不只破「平日蛋」票房 還擠掉4場假日
富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，今天在周五晚上湧入1萬7268人，在今年全聯盟排名第7高，也是「平日蛋」最高票房。
悍將本周要在大巨蛋連打4場，昨天吸引1萬3091人進場，今天人潮明顯升級，最終球團確認1萬7268人進場。
悍將此役票房排名聯盟本季第7高，前6名都是「假日蛋」，寫下平日大巨蛋新猷，還勝過不少「假日蛋」，包括3月30日（周日）中信兄弟主場1萬7148人、4月12及13日（周六、周日）統一獅隊主場13742及10230人、5月24日（周六）味全龍隊主場17018人。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言