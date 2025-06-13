中職／17268人進場！悍將不只破「平日蛋」票房 還擠掉4場假日

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，今天在周五晚上湧入1萬7268人，在今年全聯盟排名第7高，也是「平日蛋」最高票房。

悍將本周要在大巨蛋連打4場，昨天吸引1萬3091人進場，今天人潮明顯升級，最終球團確認1萬7268人進場。

悍將此役票房排名聯盟本季第7高，前6名都是「假日蛋」，寫下平日大巨蛋新猷，還勝過不少「假日蛋」，包括3月30日（周日）中信兄弟主場1萬7148人、4月12及13日（周六、周日）統一獅隊主場13742及10230人、5月24日（周六）味全龍隊主場17018人。