中職／悍將新洋投布坎南開箱5局失1分 自己失誤釀成失血

富邦悍將隊今天「開箱」新洋投，布坎南面對味全龍隊先發5局共用88球，被敲3安打、失1分（無責失），5局投球任內有4局讓首位打者上壘，帶著0：1落後退場，等待打線火力支援。

布坎南的中職初登板，以保送郭天信開局，第一局就出現兩次四死球保送，用球數偏多，第二局也讓首位打者劉俊緯敲出內野安打，但皆未讓危機擴大。

布坎南第三局三上三下，第四局先對朱育賢投出觸身球，再被吉力吉撈．鞏冠敲安，無人出局已被攻占得點圈，一出局後再被劉俊緯敲安，滿壘危機時刻，曾聖安打出的平飛球被游擊手林澤彬直接沒收，再傳二壘完成雙殺守備。

布坎南第五局以保送蔣少宏開局，王順和執行短打前兩球都失敗，第三球check swing卻棒尾敲到球落在界內，意外達成和短打一樣的效果，郭天信的二壘方向滾地球也成功推進跑者，張政禹打向投手方向，布坎南接球卻先漏了一下，趕緊再衝一壘，仍讓張政禹先一步安全上壘，蔣少宏為龍隊跑回分數先馳得點。