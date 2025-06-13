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中職／富邦大董來了！前次亮相刺激悍將單周3勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦集團「大董」蔡明忠現身台北大巨蛋。記者余承翰／攝影
富邦集團「大董」蔡明忠現身台北大巨蛋。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊本周在台北大巨蛋作東，今天「大董」蔡明忠現身觀眾席上，繼5月13日後，再度來到悍將比賽現場。

悍將昨天起在大巨蛋展開4連戰，昨天9局下上演奇蹟般的「越獄成功」，靠2安打、1保送形成滿壘，范國宸打向游擊的滾地球，龍隊游擊手劉俊緯發生再見失誤，悍將2：1贏球終止7連敗。

兩軍今天續戰大巨蛋，蔡明忠也現身觀眾席上，與中職聯盟會長蔡其昌、體育署長鄭世忠並肩而坐。蔡明忠曾在5月13日現身新莊棒球場，賽前暖心鼓勵悍將，而球隊當時在該周4戰打下3勝1敗。

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體育署 富邦悍將 中職

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