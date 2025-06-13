玉山盃青棒賽／台中睽違15年闖冠軍戰 焦子杰再見安拚選秀

玉山盃青棒賽台中市今天與台東縣鏖戰至延長賽9局，台中市隊9局下靠著捕手焦子杰再見安打以3比2搶勝，睽違15年再闖冠軍戰。焦子杰有意投入選秀，對傳球有信心。

114年玉山盃青棒賽4強，台東與台中交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，台東縣4局上靠著方品嚴高飛犧牲打先拿1分，4局下台中市靠著焦子杰二壘打、吳宣錠適時安打扳平比數。

兩隊7局打完1比1僵持不下，突破僵局制延長賽8局各拿1分，9局上台東縣隊沒能拿下分數，9局下台中市靠著焦子杰再見二壘打幫助球隊搶勝。

台中市隊前一次打入冠軍賽已經是2010年，當年陣容中有現役中職球員郭俊麟等人，睽違15年再闖冠軍戰，明天將與新北市隊爭冠。

焦子杰今天單場4打數敲出2支安打都是二壘打，貢獻1分打點，關鍵再見安幫助球隊搶勝。他表示，延長賽9局下短打沒有點好，教練提醒擊球扎實，把動作縮小，很開心關鍵時刻建功。

焦子杰今年畢業將投入中職選秀，他表示，同屆捕手還有江庭毅、張育豪，自認3人的打擊差不多，就是差在穩定性，至於捕手方面的能力，覺得自己場上引導指揮還要再加強，但對傳球最有信心。

焦子杰表示，高中階段配合體能訓練，增加身體力量、打擊爆發力，偶像是同為西苑高中畢業、現效力中職味全龍隊的捕手吉力吉撈．鞏冠。