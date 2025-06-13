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中職／許銘傑希望他扛下來 張奕接第九局任務也訝異

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊張奕9局上場無失分，球隊下半局逆轉獲得勝投。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊張奕9局上場無失分，球隊下半局逆轉獲得勝投。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊昨天上演神奇的逆轉勝，張奕後援1局，這回「盜」走的來自敵方徐若熙的勝投，最大感觸是每個人都需要一台冷氣，「冷氣吹了就不一樣，可能那個buff就來了。」也意外揭露悄悄交付到自己手中的第九局任務，讓他也一時嚇到。

張奕今年開季扛起先發輪值，但內容不佳，出賽7場只有1場優質內容，取得1勝6敗、防禦率7.60，隨後改朝中繼調整，目前兩場登板、合計3局無失分，包括昨天負責9局上演出三上三下，悍將9局下攻下2分逆轉，也因此讓他成為勝利投手。

「也沒有神奇，可能上天的安排吧！」張奕將昨天好投歸功給冷氣，「就像球迷說的，力亞士可能需要一台冷氣才可以投得好，我覺得是每個人都需要。」張奕容易流汗的體質，確實感受到台灣氣候的考驗，體力流失更快，「很多洋將都是一樣感受。」他說昨天看力亞士就很不一樣，「平常在外面汗都流很多，昨天到了大巨蛋，冷氣吹了就不一樣。」

今年是否暫時放下先發夢？張奕表示，看球隊安排，現在球隊需要，就是先以中繼為主。

被進一步問到目前牛棚定位，張奕回應：「說實在，我也不是很清楚，昨天突然說第九局，我也嗯？喔喔！好～。」他坦言還滿訝異，「但也是兩個投手教練溝通的結果，既然教練講了，就是按照指示做好自己工作。」他也透露，昨天投完後，投手教練許銘傑跟他說：「希望你能把這個位置頂下來」，張奕說：「不管吩咐什麼，就是盡量把握機會做到最好。」

張奕回想在日職扛第九局的經驗，回憶還很深刻，他自曝：「有一次，被打三分砲，然後被狂罵。」2021年7月，效力歐力士隊的張奕，9局把關4分領先，0.2局失4分，挨了島內宏明的三分砲。

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牛棚 張奕

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