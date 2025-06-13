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中職／曾因1原因想讓徐若熙續投 葉總談昨役挫敗：只有總教練沒做好

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊本土王牌徐若熙與完封擦身而過。記者余承翰／攝影
味全龍隊本土王牌徐若熙與完封擦身而過。記者余承翰／攝影

味全龍隊徐若熙昨天距離完封勝就差一個出局數，留下一、二壘跑者被換下，最終因游擊手劉俊緯的再見失誤都兌現成為分數，總教練葉君璋今天釋疑調度抉擇，也評價這場比賽，唯一做錯的人在於自己，他說對於劉俊緯沒有任何責備，「我們有更好的守備選手（張政禹）在裡面，我沒讓他上去，那是我的問題。」

徐若熙昨天面對富邦悍將隊再度繳出一場好投，帶著1：0領先，9局下繼續登板，陳真、高捷相繼從他手中敲安，最終以雙雙締造生涯新高的8.2局、103球退場，而陳冠偉接手先保送申皓瑋，范國宸打向游擊的滾地球，再因劉俊緯的再見失誤，徐若熙以8.2局失2分（無責失）悲情吞敗。

葉君璋表示，讓徐若熙投第九局是毫無懸念，至於要讓他投到什麼程度，確實原本設定高捷就是最後一個打者，「結果1球被打安打，我的確是有考慮，有跟投手教練說可以讓他繼續。」最終龍隊還是決定換投，結局並未朝喜劇發展。

以結局回推換投對錯是結果論，讓徐若熙續投，可能收到110球結局是好的，也可能接下來的保送、失誤是發生在他身上。葉君璋說，好的是，徐若熙最後是被打安打，而非保送，「我覺得這對他是好的，只是勝敗可惜。」

葉君璋表示，如果有正常發揮攻擊、正常守備，這就是一個很棒的比賽，「球隊就是這樣，若熙做好自己本分，每個人做好自己本分，只有總教練沒做好，讓比賽輸了，我認為選手表現都很好。」

昨天發生再見失誤的劉俊緯今天進行守備特訓。 記者余承翰／攝影
昨天發生再見失誤的劉俊緯今天進行守備特訓。 記者余承翰／攝影

談到劉俊緯的失誤，葉君璋直言：「我沒有怪他。」他說劉俊緯進來到現在，守備成長已經超出想像，但還是有很多空間要努力，「我認為是我沒把張政禹換上去，所以不是他的問題，我們有更好的守備選手在裡面，我沒讓他上去，那是我的問題，如果我讓他上去，但還是失誤了，那就沒問題。」

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葉君璋 徐若熙 張政禹

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