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中職／洲際桃猿兄弟之戰也延賽 三場賽事剩大巨蛋照常

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洲際棒球場的樂天桃猿與中信兄弟之戰也因雨宣告延期。 截圖自中信兄弟粉絲團
洲際棒球場的樂天桃猿與中信兄弟之戰也因雨宣告延期。 截圖自中信兄弟粉絲團

今日台灣雨勢不斷，三場中職賽事有兩場打不成，繼台南棒球場的台鋼雄鷹、統一獅之戰後，洲際棒球場的樂天桃猿與中信兄弟之戰也宣告延期，將移至18日原場地補賽；只剩下在台北大巨蛋的味全龍與富邦悍將隊之戰能夠照常舉行。

中華職棒聯盟公告：「原訂2025/6/13（五）18：35 [例行賽編號157場] 樂天桃猿(洲際)中信兄弟賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至6/18（三）18:35原場地台中洲際棒球場進行補賽。」

今天這兩場賽事結果，原本影響到統一獅隊魔術數字消減進度，不過全數延賽後，獅隊昨天才剛亮起的「M10」也凍結在原地。

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統一獅 樂天桃猿 棒球

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