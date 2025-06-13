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玉山盃／新北張乙安投打俱佳 教頭：他專打高張力比賽

中央社／ 新北13日電
114年玉山盃全國青棒錦標賽13日進行4強戰，新北市隊投打二刀流張乙安（中）展現強者特質投打建功，全場4安3打點、後援3.2局穩守，助隊以6比4拿勝挺進冠軍戰。中央社
114年玉山盃全國青棒錦標賽13日進行4強戰，新北市隊投打二刀流張乙安（中）展現強者特質投打建功，全場4安3打點、後援3.2局穩守，助隊以6比4拿勝挺進冠軍戰。中央社

玉山盃青棒賽4強今天新北投打二刀張乙安展現強者特質投打建功，4安3打點、延長賽敲超前安，後援3.2局穩守，助隊勝桃園晉冠軍戰，總教練林力偉表示，張乙安投打都好、專打高張力比賽。

114年玉山盃青棒賽新北市隊今天與桃園市隊交手，張乙安3局跑出內野安打，6局敲出安打，7局關鍵時刻敲安送回2分、幫助球隊超前比數，延長賽10局平手局面再度建功，敲出超前比數安打。

張乙安今天7局下1人出局後接手後援，投3.2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉1分非責失分、奪下勝投；新北市隊終場以6比4搶勝晉級冠軍戰。

新北市隊總教練林力偉表示，張乙安今天本來就設定後半段會接替投球，無論投打表現都無可挑剔，也一直鼓勵球員「站上場，你就是強者」，稱讚張乙安專打高張力比賽。

被問起張乙安投打發展哪邊比較好，林力偉說，打擊、投球、守備、跑壘都好，但未來發展很難說，就像學長陳睦衡，也是到了高三投球方面能力才有爆發性成長，目前會讓張乙安投打都練，教練團能做的，就是要把球員放在對的位置。

張乙安表示，今天得點圈有人機會上場打擊，想法就是把隊友送回來，教練團對他有信心，就不能辜負教練團的期待，也不要讓後面的學弟有太大壓力。

張乙安7局從桃園市強投何樺手中敲出超前安，他表示過去對戰就是五五波，沒有誰占上風，看了一顆何樺的滑球，記住軌跡、滑球再來就有掌握到，延長賽10局主動跟教練爭取不要短打，果然一棒建功。

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陳睦衡 玉山盃

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