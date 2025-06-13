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籃球／準備好了！林秉聖想打瓊斯盃、亞洲盃 上次看到手癢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林秉聖透露下一步將參加中華隊集訓，預計征戰瓊斯盃、亞洲盃兩項國際賽事。記者蘇志畬／攝影
林秉聖透露下一步將參加中華隊集訓，預計征戰瓊斯盃、亞洲盃兩項國際賽事。記者蘇志畬／攝影

林秉聖從台灣出發到CBA幫助浙江廣廈隊奪得總冠軍，休賽季並未全面放鬆，今天透露下一步將參加中華隊集訓，預計征戰瓊斯盃、亞洲盃兩項國際賽事。

林秉聖先在T1聯盟效力中信特攻隊時拿下冠軍，這個賽季轉戰CBA也成為史上第二位奪冠的台灣球員，其中在冠軍戰與陳盈駿的對位讓他印象深刻，「盈駿是非常值得我學習的學長，具有領袖氣息，在常規賽、季後賽都打得很好，我們團隊有針對他防守布陣。」

而林秉聖也期待能夠跟這位冠軍賽對手變成隊友，林秉聖透露，接下來將準備為中華隊備戰，期待與陳盈駿、劉錚、林庭謙、阿巴西並肩作戰，「拿到CBA冠軍只是開始，希望接下來能在中華隊拿下更多勝利。」

今年2月的亞洲盃資格賽，林秉聖因為手腕傷勢辭退中華隊，這次在健康前提下，林秉聖表達全力以赴的決心，「那時候看到中華隊比賽，自己手很癢，希望能夠上去盡一份心力。」

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陳盈駿 林秉聖 中華隊

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