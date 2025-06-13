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中職／布坎南升、力亞士降 陳金鋒認為牛棚仍需富藍戈
富邦悍將隊今天啟用新洋投布坎南先發，必須降下一位洋投，總教練陳金鋒賽前證實，降下力亞士，維持2先發、1後援的洋投編制。
悍將開季以來一軍皆配置2先發、1後援洋投戰力，在球隊大崩盤場次偏多的情況下，定位勝利組牛棚的富藍戈一直受到高度關注。力亞士、魔力藍的先發成績也不算穩定，但力亞士昨天剛面對味全龍隊繳出一場7局僅被敲1安打、無失分好投。
悍將今天由布坎南初登板，面對味全龍隊，確定降下力亞士，陳金鋒表示，原本就是預計力亞士昨天投完後降下二軍，牛棚目前還是需要富藍戈。
至於曾峻岳的進度，陳金鋒表示，目前沒有收到報告，就先維持現狀。
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