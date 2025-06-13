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中職／獅隊剛點亮魔術數字 對雄鷹之戰因雨延至26日
昨天才點亮上半季封王魔術數字的統一獅隊，今天無法自力將數字向下消減，中華職棒聯盟公告，原訂在台南棒球場舉行的台鋼雄鷹與統一獅隊之戰，受到雨勢影響將改至26日原場地補賽。
中職聯盟公告：「原訂2025/6/13（五）18：35 [例行賽編號159場] 台鋼雄鷹(台南)統一7-ELEVEn獅賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至6/26（四）18:35原場地台南棒球場進行補賽。」
獅隊昨天成為本季第一支取得30勝的隊伍，目前戰績30勝18敗位居第一，與第二名中信兄弟隊有2.5場勝差、第三名樂天桃猿隊勝差5場，昨天賽後亮起M10。
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