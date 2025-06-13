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玉山盃／美日職球探聚集 新北扳倒大魔王桃園晉冠軍戰

中央社／ 新北13日電
玉山盃青棒賽4強新北市與桃園市強碰，兩隊鏖戰至延長賽10局，新北市隊張乙安（圖）投打俱佳，幫助隊以6比4扳倒大魔王、重返冠軍戰。圖／中華民國棒球協會提供
玉山盃青棒賽4強新北市與桃園市強碰，兩隊鏖戰至延長賽10局，新北市隊張乙安（圖）投打俱佳，幫助隊以6比4扳倒大魔王、重返冠軍戰。圖／中華民國棒球協會提供

玉山盃青棒賽4強新北市與桃園市強碰，吸引超過10支美日職球探到場，兩隊鏖戰至延長賽10局，新北市隊張乙安敲出超前安，後援3.2局無責失分穩守，助隊以6比4扳倒大魔王、重返冠軍戰。

114年玉山盃青棒賽4強在新莊棒球場舉行，新北市與桃園市交手兩隊攻勢往來，兩隊4局打完1比1平手，桃園市5局下靠著幸世賢安打、接連觸身球保送、江庭毅滾地球送回超前分。

新北市7局上靠著張乙安滿壘關鍵安打、一棒2分超前比數，桃園市7局下再靠著江庭毅安打再度將比數扳平。

兩隊鏖戰至延長賽突破僵局制，8、9局都沒有得分，10局上張乙安再建功，適時安打再度將比數超前，新北市靠著強迫取分戰術、杜翊澤三壘打多追加保險分，張乙安10局下僅失1分、替球隊守住勝利。

張乙安投打俱佳，單場4安貢獻3分打點、為勝利打點，後援3.2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉1分非責失分，幫助球隊守住勝利、拿下勝投；新北市繼111年後再度打入玉山盃冠軍戰，也讓桃園3連霸夢碎。

新北市隊總教練林力偉表示，桃園市此次投手陣容強、被視為「大魔王等級」的球隊，賽前有勉勵球員要「扳倒大魔王」，很開心球員有做到。

114年玉山盃青棒賽4強新北市與桃園市強碰，除了中職球探外，吸引超過10支美日職球探到場觀賽。中央社
114年玉山盃青棒賽4強新北市與桃園市強碰，除了中職球探外，吸引超過10支美日職球探到場觀賽。中央社

桃園隊今天登板投手賴謙凡、劉任右、何樺都是具有球速優勢的投手，劉任右、何樺更是球探追蹤焦點投手；林力偉表示，情蒐到凌晨2、3時，觀察攻擊策略、把對手優缺點紀錄下來，今天有所突破。

今天比賽中職各隊球探都有到場，富邦悍將副領隊林威助也出現在看台，另有超過10支美日職球探到場，日職軟銀鷹隊首席棒球總管城島健司也到場觀賽。

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玉山盃 日職

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