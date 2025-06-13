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經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」
中華隊為明年世界棒球經典賽尋覓可用之兵，本季效力小熊隊3A的龍（Jonathon Long），在神通廣大的網友揭示血脈下浮出水面，中職聯盟會長蔡其昌今天透露已收到回覆。聯盟對此表示，有收到他的經紀公司來信，「雙方都展現高度誠意溝通討論，聯盟會持續積極來邀請。」
中華隊先前獵才目光鎖定卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild），經網友erichsin在批踢踢棒球版上揭露，美職體系還有一位台美混血，龍的母親為台灣人，而中職聯盟得知後也隨即啟動聯繫。
蔡其昌今天在社群上透露好消息，留言提到：「昨晚，聯盟同仁告知，收到小熊隊Jonathon Long方面的回覆。」並說：「希望接下來能往好的方向發展。」
聯盟對此表示，「確實已經收到來自芝加哥小熊Jonathon Long的經紀公司來信，雙方都展現高度誠意溝通討論，聯盟會持續積極來邀請。」
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