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中職／兄弟公布洲際下半季4檔主題日售票 涼水祭打頭陣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊公布洲際棒球場下半季4檔主題日售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布洲際棒球場下半季4檔主題日售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天公布下半季台中洲際主場售票資訊，由最熟悉且最消暑的涼水祭打頭陣，以及呼聲超高的超萌IP聯名《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日也將進化回歸壓軸登場。此外，兄弟還與《好侍食品》，以及《讀賣巨人》攜手打造的全新聯名主題日。

今年兄弟球團持續推出與超人氣燒肉品牌「燒肉SHOJO」合作的《爽揪洲際假日主題套票》，凡購買2025下半季兄弟於洲際主場4檔任一主題日套票，除了票券總額9折優惠外，也可獲得當周主題日的限定紀念票根，同時贈送燒肉SHOJO提供首杯飲品買一送一兌換券乙張以及燒肉SHOJO烤肉醬後腹肉 / 椒鹽豬梅花兌換券乙張。

兄弟下半季首先打頭陣的是《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》主題周活動，將於7月12、13日在洲際棒球場舉行，此次兄弟也與目前展開年度限定國家巡演計劃中的《國語作業簿》攜手合作，在涼水祭抵達洲際棒球場，與「百萬象迷」在「全台最大KTV包廂」一起開唱。此次涼水祭主題日，購票時請留意乾溼區域，【乾區】為內野本後A-B區、內野上層、外野全區【濕區】為內野下層C-K區。

「好侍食品」將在8月9、10日美味登場，下半季話題最高的合作組合《新風 x 進化》讀賣巨人聯名主題日，中信兄弟與日本讀賣巨人首度聯名登場，9月6、7日把東京巨蛋的棒球氛圍帶進洲際棒球場，讓球迷感受讀賣巨人的經典魅力，當追求突破的「進化」意志，遇上煥然一新的「新風」態度，在場上交會出最熱血的火花。

《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日— 動物冰友會《Pingu™企鵝家族》是大人的童年回憶，是小孩的可愛玩伴，Pingu與最愛的家人，還有最要好的冰友Robby，將從南極遠道而來，一起現身洲際棒球場參與中信兄弟寵物日，一起度過最萌、最療癒的毛孩週末。

兄弟球團今天也公告下半季洲際棒球場售票將於6月17日中午12點30分在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，19:30開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，6月18日12:30起享象悠遊卡會員優先購買，19:30中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，6/20(五)12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPOR TS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

中信兄弟隊公布洲際棒球場下半季4檔主題日售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布洲際棒球場下半季4檔主題日售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布洲際棒球場下半季4檔主題日售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布洲際棒球場下半季4檔主題日售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布洲際棒球場下半季4檔主題日售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布洲際棒球場下半季4檔主題日售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

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