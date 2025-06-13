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中職／陳晨威連續33場敲出安打 追平亞洲職棒單季紀錄

中央社／ 綜合報導
陳晨威連續33場敲出安打，追平中職史上單季最長紀錄與亞洲紀錄。圖／樂天桃猿隊提供
陳晨威連續33場敲出安打，追平中職史上單季最長紀錄與亞洲紀錄。圖／樂天桃猿隊提供

中職樂天桃猿隊陳晨威今天在4局上敲出安打，成功延續連續安打場次到33場，追平之前郭嚴文締造的中職史上最長紀錄，同時也追平亞洲紀錄，只要再1場安打就能寫下歷史新頁。

樂天桃猿隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟交手的賽事，賽前陳晨威已連續32場比賽敲出安打，逼近紀錄。陳晨威今天先發擔任開路先鋒，1局上擊出游擊飛球出局，不過4局上順利從兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）手中敲出一壘安打。

這支安打讓陳晨威順利締造連續33場安打紀錄，從今年4月19日一直持續到今天，追平郭嚴文在2015年7月8日的中職單季紀錄，同時也是日本職棒廣島鯉魚隊高橋慶彥在1979年保持的連續33場安打紀錄，追平中職、亞洲紀錄，韓國職棒則是由樂天巨人朴正泰在1999年創下的連續31場。至於如果是算跨季連續安打場次，韓國職棒朴鍾皓曾在2003年至04年期間連續39場比賽擊出安打，蔣智賢則在2015年和2016年間也有連續39場出現安打的紀錄。

大聯盟連續場數安打紀錄是洋基隊傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio）創於1941年的56場，至今已經高懸84年。

桃猿快腿陳晨威本季打擊手感火燙且相當穩定，統計到今天賽前，陳晨威今年出賽45場，179打數敲出62支安打，包括8支二壘安打、2支三壘安打、3支全壘打，打擊率達3成46。

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