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自由國小少棒赴美打世界賽 旅費還缺200多萬

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
2025年貝比魯斯聯盟世界少棒台灣代表隊，今年3月由台中市和平區自由國小取得組訓權。圖／自由國小提供
2025年貝比魯斯聯盟世界少棒台灣代表隊，今年3月由台中市和平區自由國小取得組訓權。圖／自由國小提供

台中市自由國小獲選代表台灣赴美參加2025年貝比魯斯聯盟世界少棒賽，經費缺口逾300萬元。立院副院長江啟臣得知後，聯繫民間與公部門，1小時內募得百萬資金，盼助孩子圓夢。

自由國小是原鄉小校，全校僅52名學生，其中25人參與棒球隊。該隊在3月30日舉行的貝比魯斯聯盟全國少棒冠軍戰中，以4：3險勝桃園錦興國小，首度取得代表台灣出征國際賽資格。這也是球隊自2012年成立以來，首次有機會赴美參賽，全校師生都相當振奮。

校長藍吉恩表示，代表隊共22人，含15位球員與教練團，每人預估旅費18.8萬元，總經費逾400萬元，目前雖已募得110多萬元，加上江啟臣的100萬元，仍有200多萬元缺口，學校已開設募款專戶，積極尋求社會協助。

江啟臣表示，將持續協助募款，也會向相關政府單位爭取補助，讓孩子能無後顧之憂地追夢。市議員古秀英也承諾協助爭取原民會支持，台中市教育局則表明會盡力補助。

自由國小棒球隊近年表現亮眼，在2023年菊島盃奪下殿軍，2024年則在綠島黑潮大哥盃勇奪軟式組冠軍，展現堅強實力，如今他們將進一步挑戰國際舞台，校方盼社會共同支持這群懷抱夢想的孩子。

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