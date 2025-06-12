聽新聞
0:00 / 0:00

美日16隊看徐若熙 城島健司親臨大巨蛋

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
味全龍今晚在台北大巨蛋推出本土王牌徐若熙登板，日本職棒軟銀隊首席棒球總管城島健司（右）親自到場觀察，許多球迷把握機會找他簽名。記者余承翰／攝影
味全龍今晚在台北大巨蛋推出本土王牌徐若熙登板，日本職棒軟銀隊首席棒球總管城島健司（右）親自到場觀察，許多球迷把握機會找他簽名。記者余承翰／攝影

前大聯盟捕手、軟銀隊現任首席棒球總管城島健司昨天來到台北大巨蛋，親自觀察味全龍隊「龍之子」徐若熙登板，也透露軟銀隊放眼亞洲棒球人才庫的方向，對於台灣棒球的成長讚譽有加。

徐若熙昨天在台北大巨蛋登板對上富邦悍將隊，吸引十六支國外職棒的球探到場，包括五支日職、十一支美職球隊，軟銀隊除了球探李杜軒之外，城島健司等多位球團行政高層人員都為此來台。

城島健司賽前受訪表示，軟銀隊尋覓人才是以整個亞洲為範圍，徐若熙是其中一位關注好手，也有很多其他好手值得關注，「這次來親眼看看，之前只有影片上看過而已。」

味全龍本土王牌徐若熙今晚在台北大巨蛋雖然以103球投出生涯最長的8.2局，但退場後牛棚沒守住留下的壘包，讓他苦吞敗投。記者余承翰／攝影
味全龍本土王牌徐若熙今晚在台北大巨蛋雖然以103球投出生涯最長的8.2局，但退場後牛棚沒守住留下的壘包，讓他苦吞敗投。記者余承翰／攝影

除了中華職棒，城島健司也要前往玉山盃觀察台灣青棒好手，軟銀隊去年就簽下剛從穀保家商畢業不久的張峻瑋，城島健司表示，張峻瑋很有天分，因此球隊比較保護，但相信不久之後，台灣球迷就能在電視上看到他，甚至出現在福岡巨蛋。

城島健司在二○○三年曾隨大榮鷹（軟銀鷹前身）來台與興農牛隊進行交流賽，如今再訪台灣看見大巨蛋的新穎，也談到去年十二強中華隊拿下世界冠軍，「亞洲棒球實力接近，台、日、韓互相提升，就能一起朝美國去靠近。」

城島健司更笑說，自己現役球員時期就因入選日本隊，常常與中華隊交手，「每次對上台灣，自己表現都沒那麼好，那時候就知道台灣是很強的球隊。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

徐若熙 中華職棒

延伸閱讀

中職／大家沒有放棄！悍將終止7連敗 鋒總仍讚徐若熙好投

影／徐若熙8.2局生涯最長卻吞敗 悍將靠再見失誤逆轉勝

中職／寫隊史首見悲情紀錄 徐若熙沒想完投只想野手心情

中職／再見失誤！徐若熙8.2局生涯最長好投贏不了 悍將終止7連敗

相關新聞

中職／再見失誤！徐若熙8.2局生涯最長好投贏不了 悍將終止7連敗

味全龍隊「龍之子」徐若熙在台北大巨蛋登板，雖然以103球投出生涯最長的8.2局、11次三振，然而牛棚沒守住留下的壘包，丟...

中職／李珠珢激動表情成焦點很意外 談悍將戰績：不好說…

「AI女神」李珠珢穿上富邦悍將啦啦隊制服後，今天迎來首次的台北大巨蛋亮相，回想上次站上這個舞台還是起亞虎啦啦隊，心情感覺...

中職／林安可雙響砲達99轟、狂攻7分打點 猛獅點亮魔術數字M10

統一獅隊今天在台南主場迎戰台鋼雄鷹隊，林安可火力凶猛，全場3支安打都是長打，包括生涯第11次單場雙響砲，生涯累積99支全...

中職／高宇杰勝利全壘打讓猿3連敗 黃博多7勝獨居勝投王

中信兄弟隊洋投黃博多，今天有效封鎖樂天桃猿隊，先發6局未失分，以優質表現奪下勝投，成為本季首位拿到7勝的投手，獨居勝投王...

中職／12強看到台日韓攜手成長 城島健司：現役時就知道台灣很強

前大聯盟捕手、軟銀隊現任首席棒球總管城島健司來到台北大巨蛋，親眼觀察味全龍隊徐若熙的登板投球，從世界12強棒球賽中華隊奪...

中職／城島健司到了！葉君璋談徐若熙登板：讓他專注該做的

味全龍「龍之子」徐若熙今晚在台北大巨蛋登板，本季首次對戰富邦悍將，場邊至少4支美職球隊球探觀戰，日職軟銀、巨人也將派員到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。