美日16隊看徐若熙 城島健司親臨大巨蛋

前大聯盟捕手、軟銀隊現任首席棒球總管城島健司昨天來到台北大巨蛋，親自觀察味全龍隊「龍之子」徐若熙登板，也透露軟銀隊放眼亞洲棒球人才庫的方向，對於台灣棒球的成長讚譽有加。

徐若熙昨天在台北大巨蛋登板對上富邦悍將隊，吸引十六支國外職棒的球探到場，包括五支日職、十一支美職球隊，軟銀隊除了球探李杜軒之外，城島健司等多位球團行政高層人員都為此來台。

城島健司賽前受訪表示，軟銀隊尋覓人才是以整個亞洲為範圍，徐若熙是其中一位關注好手，也有很多其他好手值得關注，「這次來親眼看看，之前只有影片上看過而已。」

味全龍本土王牌徐若熙今晚在台北大巨蛋雖然以103球投出生涯最長的8.2局，但退場後牛棚沒守住留下的壘包，讓他苦吞敗投。記者余承翰／攝影

除了中華職棒，城島健司也要前往玉山盃觀察台灣青棒好手，軟銀隊去年就簽下剛從穀保家商畢業不久的張峻瑋，城島健司表示，張峻瑋很有天分，因此球隊比較保護，但相信不久之後，台灣球迷就能在電視上看到他，甚至出現在福岡巨蛋。

城島健司在二○○三年曾隨大榮鷹（軟銀鷹前身）來台與興農牛隊進行交流賽，如今再訪台灣看見大巨蛋的新穎，也談到去年十二強中華隊拿下世界冠軍，「亞洲棒球實力接近，台、日、韓互相提升，就能一起朝美國去靠近。」

城島健司更笑說，自己現役球員時期就因入選日本隊，常常與中華隊交手，「每次對上台灣，自己表現都沒那麼好，那時候就知道台灣是很強的球隊。」