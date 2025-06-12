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中職／林安可雙響砲達99轟、狂攻7分打點 猛獅點亮魔術數字M10

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林安可單場雙響砲、狂攻7分打點，幫助統一獅隊6連勝。圖／統一獅隊提供
林安可單場雙響砲、狂攻7分打點，幫助統一獅隊6連勝。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南主場迎戰台鋼雄鷹隊，林安可火力凶猛，全場3支安打都是長打，包括生涯第11次單場雙響砲，生涯累積99支全壘打，一共攻下7分打點，幫助獅隊12：4大勝，最近拚出6連勝，上半季第30勝到手，點亮封王魔術數字M10。

雄鷹面對獅隊洋投布雷克，3局上展開首波攻勢，王博玄安打、吳念庭保送後，再靠王柏融安打攻下全場第1分。

獅隊面對昔日隊友江承諺，3局下林佳緯、陳鏞基安打追平比數，林安可轟出兩分砲，本季第9轟、生涯第98轟出爐，以3：1超前。

雄鷹4局上再靠紀慶然、林家鋐、王博玄接連安打追成3：3平手，但獅隊把握主場優勢，5局下攻勢再起，林佳緯、陳傑憲都靠失誤上壘，接著陳鏞基安打攻下1分，林安可追加兩分打點二壘打，拉大到6：3領先。

獅隊在比賽後半段攻勢不斷，6局下又以3支安打、1次保送攻下4分，包括林安可3分砲，離生涯百轟只差1支；8局下獅隊3次保送後，潘傑楷揮出安打攻下兩分，領先差距拉大到9分，雄鷹早就大勢已去，9局上追回1分毫無作用。

林安可連續3季全壘打達到二位數，也是生涯7年第5次，本季10轟追上中信兄弟隊許基宏並列全聯盟第2，落後雄鷹洋砲魔鷹4轟，今天賽後獲選單場MVP。

布雷克投5.1局被揮出8支安打、失3分，隊友火力充分支援讓他拿下本季第5勝，也是最近3連勝；江承諺投4局被揮出7支安打，包括林安可全壘打，失6分有4分自責，開季至今一勝難求，8場先發吞下5連敗。

林安可單場雙響砲、狂攻7分打點，幫助統一獅隊6連勝。圖／統一獅隊提供
林安可單場雙響砲、狂攻7分打點，幫助統一獅隊6連勝。圖／統一獅隊提供

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林安可

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