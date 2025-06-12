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中職／大家沒有放棄！悍將終止7連敗 鋒總仍讚徐若熙好投

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將靠著再見失誤以2：1逆轉勝味全龍，終止近期的7連敗。記者余承翰／攝影
富邦悍將靠著再見失誤以2：1逆轉勝味全龍，終止近期的7連敗。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今晚在台北大巨蛋靠著再見失誤，以2：1驚險擊敗味全龍隊，賽後總教練陳金鋒坦言，前面面對徐若熙確實是不同層級，「但大家都沒有放棄。」

徐若熙前面8局壓制悍將打線，11次三振沒有失分，然而第9局續投被敲2支安打，留下2出局、一二壘有人退場，結果壘包因為游擊手傳球失誤，都變成失分，以8.2局失2分非責失吞敗。

陳金鋒稱讚徐若熙表現，「他本來狀態就都很穩定，算是另一個層級的投手，很穩定、落差不會很大。」陳金鋒也指出，徐若熙擁有這樣的能力才能繳出今天這樣的成績，「是很不好打的投手。」

對於能夠逆轉、終止7連敗，鋒總給予全隊肯定，「我們拚到最後一個出局數都沒有放棄，大家都很努力，把徐若熙打下來，就有機會，雖然是因為對方失誤，但不斷進壘相對就是造成對方壓力。」

高捷在第9局從徐若熙手中敲出的第2支安打，就將徐若熙打退場，而高捷也跑回再見分、生涯首次獲選單場MVP，高捷表示：「第一次打徐若熙，前3打席打不好，他投球很犀利，直球、變化球都很厲害，我就是抓曲球打。」

看到范國宸在滿壘時敲出滾地球，在二壘上的高捷心想：「我一定要跑回來，跑回來我們就會贏。」沒想到最後對方發生失誤。

悍將洋投力亞士前一場面對中信兄弟4局掉10分（6分責失），今天卻以7局僅被敲1支安打、無失分演出回歸，力亞士自認上一場投得不漂亮，重點是如何調整，在大巨蛋投球的溫度雖然舒服，「但我也曾在這裡投得不好，這都是比賽的過程。」

此役與徐若熙同場對決，力亞士也知道對手相當有能力，「今天能和他同場競技，也沒讓他帶走勝利。但他真的很強，確實是目前中職本土投手中相當有能力的一位投手。」

富邦悍將高捷（中）9局下安打將味全龍先發投手徐若熙打退場，賽後獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將高捷（中）9局下安打將味全龍先發投手徐若熙打退場，賽後獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將范國宸9局下造成味全龍隊發生再見失誤，終場以2：1逆轉勝味全龍，終止近期的7連敗。記者余承翰／攝影
富邦悍將范國宸9局下造成味全龍隊發生再見失誤，終場以2：1逆轉勝味全龍，終止近期的7連敗。記者余承翰／攝影
富邦悍將高捷（中）9局下安打將味全龍先發投手徐若熙打退場，賽後獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將高捷（中）9局下安打將味全龍先發投手徐若熙打退場，賽後獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影

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陳金鋒 徐若熙

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