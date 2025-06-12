中職／寫隊史首見悲情紀錄 徐若熙沒想完投只想野手心情

距離生涯首次完投完封只差1個出局數，味全龍隊徐若熙投到8.2局、103球時被換下場，留下的兩個壘包都因再見失誤變成失分，反吞下敗投，徐若熙坦言感到可惜，但也希望野手不要自責。

徐若熙下二軍調整10天後今天台北大巨蛋再登板，面對富邦悍將隊前8局僅投88球，送出11次三振，沒有失分；然而9局下續投卻被敲出2支安打，留下2出局、一二壘有人退場。

徐若熙表示，今天第9局的狀況沒有不好，而是打者打得漂亮，第1次投手教練暫停沒特別說什麼，只要自己專注每一顆球，對於完投是順其自然，「沒有想那麼多。」

而接手的陳冠偉先投出保送變滿壘，接著雖讓范國宸敲出內野滾地球，但游擊手劉俊緯傳二壘封殺暴傳失誤，一口氣丟掉2分，龍隊反以1：2輸給悍將。

對於比賽結果，徐若熙表示多少會感到可惜，但比賽就是這樣，「下一場繼續加油，明天還有比賽，希望野手不要因為這個失誤就想那麼多。」

前一場投5.1局失5分，徐若熙今天雖然吞敗，但也是8.2局失2分（非責失）的優質先發，防禦率還下降到1.42，他表示，前一場投完之後，總教練葉君璋提醒投球角度，「有修正到自己想要的投球方式，希望接下來把它做好。」

徐若熙成為中職史上第7位、第8人次投球局數超過8局、失分2分以上皆非責失卻吞敗的投手，而且是味全龍隊史首見。

徐若熙指出，前面用球數比較少，所以今天這場可以投到比較後面，能夠精簡用球數的原因在於，「捕手要的位置都有丟到，打者也積極出棒，結果就是打者掌握沒那麼好。」

今天徐若熙的登板吸引16支國外職業球隊的球探到場觀看，包含軟銀隊高層城島健司，徐若熙表示自己並不清楚，「就是順其自然。」

中職史上投超過8局、失分2分以上非責失吞敗投手 1991/09/14 康明杉（三商）9局，失2分非責失 1993/08/06 華力（三商）9局，失4分非責失 1993/09/02 林朝煌（俊國）9局，失2分非責失 1995/04/10 林朝煌（俊國）9局，失3分非責失 1998/04/07 謝長亨（統一）9局，失3分非責失 2000/05/06 風神（兄弟）9局，失3分非責失 2001/08/11 柏格（統一）8.2局，失2分非責失 2025/06/12 徐若熙（味全）8.2局，失2分非責失