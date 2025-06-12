中職／高宇杰勝利全壘打讓猿3連敗 黃博多7勝獨居勝投王
中信兄弟隊洋投黃博多，今天有效封鎖樂天桃猿隊，先發6局未失分，以優質表現奪下勝投，成為本季首位拿到7勝的投手，獨居勝投王，兄弟終場4：1獲勝，也讓猿隊吞下3連敗。
黃博多用98球完成6局任務，只被揮出兩支安打、出現1次保送，投出6次三振，最近投出3連勝，本季戰績升至7勝2敗、防禦率1.96。
兄弟打線面對猿隊先發投手曾仁和，3局下高宇杰轟出陽春砲，本季首轟成為致勝一擊。
猿隊一路掛零，兄弟5局下王威晨安打、江坤宇犧牲短打，再靠岳東華安打攻下1分，6局下岳東華、許基宏都獲保送，王威晨安打再攻1分，形成3：0。
兄弟7局下又有攻勢，岳東華獲保送，再靠高宇杰二壘打護送得分；猿隊直到8局上面對兄弟第3任投手王凱程，才靠陳晨威轟出陽春砲破蛋，終場仍以3分之差落敗，曾仁和投5.1局失3分，吞下本季首敗。
高宇杰3打數2安打，攻下勝利打點在內的兩分打點，賽後獲選單場MVP。
陳晨威4打數2安打，4局上從黃博多的手中敲安，連續33場比賽安打追平中職單季紀錄，和郭嚴文平起平坐，8局上則是本季第4轟，目前打擊率3成50、安打64支、盜壘成功10次、得43分都在全聯盟排名第1。
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