中職／再見失誤！徐若熙8.2局生涯最長好投贏不了 悍將終止7連敗

味全龍隊「龍之子」徐若熙在台北大巨蛋登板，雖然以103球投出生涯最長的8.2局、11次三振，然而牛棚沒守住留下的壘包，丟掉2分承擔敗投，悍將靠著再見失誤以2：1擊敗龍隊，終止7連敗。

徐若熙今天開賽就連投2次三振，雖然在第2局被戴培峰敲出安打，但在2出局之後沒有形成傷害，而3局下被林澤彬敲安後又因對方盜壘失敗化解，5局下辛元旭敲安後，又是三振加上盜壘刺的「連續技」形成另類三上三下。

有別於前一場投5.1局失5分，徐若熙經過下二軍的10天調整，今天一路投完8局只用了88球，11次三振，被敲3支安打沒有失分。

9局下徐若熙續投，掀起外野龍迷歡呼聲，他先讓劉俊豪敲出飛球出局，接著被代打的陳真敲安，面對林澤彬製造滾地球讓跑者陳真出局，龍隊投手教練先喊出暫停，結果又被高捷敲安，此時投手教練第2次喊停，徐若熙也不得不退場。

接手的陳冠偉面對申皓瑋投出四壞形成2出局滿壘，結果范國宸敲出的游擊方向滾地球，游擊手傳二壘暴傳，讓悍將一口起跑回2分逆轉比數。

徐若熙登板也會封鎖自家打線的傳說，今天似乎也是如此，悍將外籍投手力亞士前一場投4局掉10分，今天卻是先發7局僅被敲1支安打，沒有失分，另有6次三振。

龍隊打線僅在8局上打線寶貴分數，面對接手的富藍戈，先是王順和觸身球上壘，2出局後推進上二壘，劉俊緯敲出左外野安打，將王順和送回本壘。