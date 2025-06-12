中職／陳晨威連續33場安打 追平郭嚴文並列史上最高

樂天桃猿隊今天作客台中洲際棒球場，對中信兄弟隊展開2連戰首戰，猿隊開路先鋒陳晨威4局上從兄弟洋投黃博多的手中揮出安打，連續33場敲安追平聯盟紀錄。

陳晨威1局上揮出游擊方向飛球出局，猿隊打線連續3局都是3上3下，4局上陳晨威揮出中外野滾地安打，追平2015年郭嚴文的紀錄，並列中職史上單季最多連續場次安打。

陳晨威本季46場比賽全勤，只有4場未出現安打，今天4局上這支歷史性安打出現時，本季打擊率3成48、安打63支、盜壘成功10次、得42分都在全聯盟排名第1。

陳晨威連續33場敲安打 追平亞洲紀錄

【中央社／12日電】

中職樂天桃猿隊陳晨威今天在4局上敲出安打，成功延續連續安打場次到33場，追平之前郭嚴文締造的中職史上最長紀錄，同時也追平亞洲紀錄，只要再1場安打就能寫下歷史新頁。

樂天桃猿隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟交手的賽事，賽前陳晨威已連續32場比賽敲出安打，逼近紀錄。陳晨威今天先發擔任開路先鋒，1局上擊出游擊飛球出局，不過4局上順利從兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）手中敲出一壘安打。

這支安打讓陳晨威順利締造連續33場安打紀錄，從今年4月19日一直持續到今天，追平郭嚴文在2015年7月8日的中職紀錄，同時也是日本職棒廣島鯉魚隊高橋慶彥在1979年保持的連續33場安打紀錄，追平中職、亞洲紀錄。

桃猿快腿陳晨威本季打擊手感火燙且相當穩定，統計到今天賽前，陳晨威今年出賽45場，179打數敲出62支安打，包括8支二壘安打、2支三壘安打、3支全壘打，打擊率達3成46。