快訊

周杰倫健康亮紅燈！他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

美持續管制陸晶片？黃仁勳受訪語出驚人：有華為罩著

印度航空墜機聲明回應 「242乘客國籍曝光」機場航班全面暫停起降

中職／12強看到台日韓攜手成長 城島健司：現役時就知道台灣很強

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍今晚在台北大巨蛋推出本土王牌徐若熙登板，日本職棒軟銀隊首席棒球總管城島健司（右）親自到場觀察，賽前與富邦悍將副領隊林威助（左）寒暄。記者余承翰／攝影
味全龍今晚在台北大巨蛋推出本土王牌徐若熙登板，日本職棒軟銀隊首席棒球總管城島健司（右）親自到場觀察，賽前與富邦悍將副領隊林威助（左）寒暄。記者余承翰／攝影

前大聯盟捕手、軟銀隊現任首席棒球總管城島健司來到台北大巨蛋，親眼觀察味全龍隊徐若熙的登板投球，從世界12強棒球賽中華隊奪冠，看到台日韓一起攜手成長、接近美國的可能性，城島健司更直言：「我現役時期就知道台灣很強。」

城島健司在2003年就隨大榮鷹（軟銀鷹前身）來台與興農牛隊進行交流賽，但今天來到去年才啟用的台北大巨蛋，感受不變的是台灣球迷的熱情，「之前來的時候，台灣球迷就對我們很熟悉。」

去年中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，城島健司也指出，當時觀看比賽，就感覺到台灣棒球的好，「亞洲棒球實力接近，台、日、韓互相提升，就能一起朝美國去靠近。」

城島健司更笑說，自己現役球員時期就因入選日本隊，常常與中華隊交手，「每次對上台灣，自己表現都沒那麼好，那時候就知道台灣是很強的球隊。」

城島健司2010至2012年效力阪神隊時，也曾與台灣球員當隊友，就是現任富邦悍將隊副領隊林威助，兩人今天賽前也有說有聊，暢談過去同隊的趣聞。

城島健司表示，離開阪神後就沒有再見過，但也都會關心對方的發展，「知道他轉任教練，到現在是球團高層，我自己也是這樣的角色，感覺時間過得很快。」

近期日職讀賣巨人、日本火腿隊相繼來台舉辦交流賽，軟銀隊會是下一支隊伍嗎？城島健司笑說：「這還不能說，但未來應該會有好消息，公司內部有討論過這些。」

味全龍今晚在台北大巨蛋推出本土王牌徐若熙登板，日本職棒軟銀隊首席棒球總管城島健司（右一）親自到場觀察，賽前先與富邦悍將領隊林華韋（左起）、富邦育樂總經理陳昭如、執行副領隊郭泰源、副領隊林威助打招呼。記者余承翰／攝影
味全龍今晚在台北大巨蛋推出本土王牌徐若熙登板，日本職棒軟銀隊首席棒球總管城島健司（右一）親自到場觀察，賽前先與富邦悍將領隊林華韋（左起）、富邦育樂總經理陳昭如、執行副領隊郭泰源、副領隊林威助打招呼。記者余承翰／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

棒球 城島健司 中華隊

延伸閱讀

中職／城島健司來看徐若熙藏著亞洲布局 台灣高中生也鎖定

中職／城島健司到了！葉君璋談徐若熙登板：讓他專注該做的

中職／徐若熙大巨蛋登板面對7連敗悍將 軟銀城島健司將到場

中職／明星賽被超車處之泰然 徐若熙：多投盧孟揚

相關新聞

中職／李珠珢激動表情成焦點很意外 談悍將戰績：不好說…

「AI女神」李珠珢穿上富邦悍將啦啦隊制服後，今天迎來首次的台北大巨蛋亮相，回想上次站上這個舞台還是起亞虎啦啦隊，心情感覺...

中職／12強看到台日韓攜手成長 城島健司：現役時就知道台灣很強

前大聯盟捕手、軟銀隊現任首席棒球總管城島健司來到台北大巨蛋，親眼觀察味全龍隊徐若熙的登板投球，從世界12強棒球賽中華隊奪...

中職／城島健司到了！葉君璋談徐若熙登板：讓他專注該做的

味全龍「龍之子」徐若熙今晚在台北大巨蛋登板，本季首次對戰富邦悍將，場邊至少4支美職球隊球探觀戰，日職軟銀、巨人也將派員到...

中職／林華韋解釋悍將教練異動 許銘傑接手有壓力

富邦悍將隊今進行教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑與原一軍投手教練郭勇志職位互換，許銘傑繼去年在樂天桃猿之後又回任投手教練...

中職／城島健司來看徐若熙藏著亞洲布局 台灣高中生也鎖定

前大聯盟捕手、軟銀隊現任首席棒球總管城島健司來到台北大巨蛋，坦言今天登板的徐若熙是鎖定目標，但只是之一，也關注台灣高中棒...

中職／江國豪恢復健康開始隨隊 盼趕快幫球隊分擔局數

中職富邦悍將投手江國豪去年底開刀清骨刺，今天開始隨隊，他表示，一開始雖找不到比賽節奏，但已慢慢適應，在二軍時一直想要趕快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。