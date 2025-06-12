中職／12強看到台日韓攜手成長 城島健司：現役時就知道台灣很強
前大聯盟捕手、軟銀隊現任首席棒球總管城島健司來到台北大巨蛋，親眼觀察味全龍隊徐若熙的登板投球，從世界12強棒球賽中華隊奪冠，看到台日韓一起攜手成長、接近美國的可能性，城島健司更直言：「我現役時期就知道台灣很強。」
城島健司在2003年就隨大榮鷹（軟銀鷹前身）來台與興農牛隊進行交流賽，但今天來到去年才啟用的台北大巨蛋，感受不變的是台灣球迷的熱情，「之前來的時候，台灣球迷就對我們很熟悉。」
去年中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，城島健司也指出，當時觀看比賽，就感覺到台灣棒球的好，「亞洲棒球實力接近，台、日、韓互相提升，就能一起朝美國去靠近。」
城島健司更笑說，自己現役球員時期就因入選日本隊，常常與中華隊交手，「每次對上台灣，自己表現都沒那麼好，那時候就知道台灣是很強的球隊。」
城島健司2010至2012年效力阪神隊時，也曾與台灣球員當隊友，就是現任富邦悍將隊副領隊林威助，兩人今天賽前也有說有聊，暢談過去同隊的趣聞。
城島健司表示，離開阪神後就沒有再見過，但也都會關心對方的發展，「知道他轉任教練，到現在是球團高層，我自己也是這樣的角色，感覺時間過得很快。」
近期日職讀賣巨人、日本火腿隊相繼來台舉辦交流賽，軟銀隊會是下一支隊伍嗎？城島健司笑說：「這還不能說，但未來應該會有好消息，公司內部有討論過這些。」
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