中職／城島健司來看徐若熙藏著亞洲布局 台灣高中生也鎖定

前大聯盟捕手、軟銀隊現任首席棒球總管城島健司來到台北大巨蛋，坦言今天登板的徐若熙是鎖定目標，但只是之一，也關注台灣高中棒球選手人才庫，近期網羅的張峻瑋就是一例。

味全龍隊投手徐若熙今天將在台北大巨蛋登板對上富邦悍將隊，吸引16支國外職棒球探到場，其中5支日職球隊、11支美職球隊，軟銀隊除了球探之外，城島健司等多位球團行政高層人員都為此來台。

對於是否來關注徐若熙？城島健司表示，軟銀隊尋覓人才是以整個亞洲為範圍，徐若熙是其中一位關注好手，但也有很多其他好手值得關注，「這次來親眼看看，之前只有影片上看過而已。」

除了中華職棒，城島健司預計也要前往玉山盃觀察台灣青棒好手，他表示，台灣三級棒球是世界前幾名，想來看看台灣高中棒球選手的成長。

軟銀隊去年年底就曾簽下剛從穀保家商畢業不久的張峻瑋，城島健司表示，張峻瑋是很有天份的選手，因此球隊培養上比較保護，但相信不久之後，台灣球迷就能在電視上看到他，甚至出現在福岡巨蛋，「希望台灣媒體的大家也能來看看他。」城島健司對在場媒體提出未來的邀約。