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中職／江國豪恢復健康開始隨隊 盼趕快幫球隊分擔局數

中央社／ 台北12日電
中華職棒富邦悍將隊江國豪（圖）2024年底開刀清骨刺，未能趕上開季。經過復健、二軍比賽，江國豪12日開始隨隊一軍，他受訪時表示，盼接下來可以盡最大努力為球隊守勝。（富邦悍將提供）
中華職棒富邦悍將隊江國豪（圖）2024年底開刀清骨刺，未能趕上開季。經過復健、二軍比賽，江國豪12日開始隨隊一軍，他受訪時表示，盼接下來可以盡最大努力為球隊守勝。（富邦悍將提供）

中職富邦悍將投手江國豪去年底開刀清骨刺，今天開始隨隊，他表示，一開始雖找不到比賽節奏，但已慢慢適應，在二軍時一直想要趕快為球隊分擔局數，接下來盼幫助球隊守下勝利。

「萬能右腕」江國豪在去年11月征戰完世界12強棒球賽後，年底開刀清除手肘骨刺，因此趕不上今年開季。江國豪本季在二軍出賽8場後，昨天被球團註冊，今天開始隨隊一軍。

悍將總教練陳金鋒今天表示，「江國豪在下面（二軍）的局數差不多了，投手教練評估也差不多了。」投手教練許銘傑表示，「國豪開始隨隊，看一下他的狀況怎樣，在適合的時間登錄。」

談到目前自己狀況，江國豪表示還不錯。他提到，一般來說開刀清骨刺的復健期要3個月，但他花了2個月左右就開始丟球了，「而且都沒有遇到撞牆期，只是一開始到比賽階段時節奏還沒抓到，一開始丟的都跟想的不一樣，不過慢慢適應張力之後，後面狀況就比較好。」

本季悍將投手群傷兵非常多，包括江國豪、陳仕朋、王尉永、岳少華等人都缺席開季，不過已陸續歸隊。江國豪表示，一開始球隊傷兵多時心情一定會急，「想要為球隊分擔局數，希望自己可以趕快上一軍，前半段差強人意，還好後面有慢慢拉回來。」

目前悍將在上半季已遭淘汰，江國豪表示，希望恢復健康後可以幫助球隊，盡自己最大努力為球隊守下勝利。至於目前定位，江國豪指出，一開始是定位先發，「不過還是要看球隊需要我投哪個位置。」

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陳仕朋 江國豪 富邦悍將

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