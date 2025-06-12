中職／艾璞樂要轉為中繼 葉君璋談投手戰力有新藍圖

味全龍隊洋投定位進行調整，艾璞樂從先發轉為中繼，頂替原本鑀龍的位置，而總教練葉君璋也透露，目前尚未確定放棄鑀龍，仍要觀察後續復原狀況。

龍隊今年先發戰力充足，龍聖、鋼龍、艾璞樂以及不占洋將名額的伍鐸都定位先發，本土還有徐若熙、曹祐齊，就連王維中近期都跑去支援牛棚。

葉君璋今天透露，艾璞樂接下來將調整到中繼，「當初在簽約和他談時，知道銳歐沒有要回來，就有詢問他，球隊如果需要中繼角色可不可以？他說他可以。只是後來又有鑀龍。」

葉君璋坦言，今年牛棚戰力主要是倚賴「新面孔」，主要是過去比較沒有完整球季的，像是李超、吳俊杰、呂偉晟，「今年在牛棚部分的角色就滿吃重，所以現階段希望再多一點人數。」

葉君璋進一步提到曹祐齊，「像他在先發就投得不錯，只是我們現在滿多洋將比較多可以投，導致他機會比較少，也決定作出有效率調整。」

至於鑀龍的狀況，葉君璋強調，球隊還沒有放棄他，因為一但換了就要註銷，必須更加謹慎，「鑀龍最近已經開始牛棚。」