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中職／城島健司到了！葉君璋談徐若熙登板：讓他專注該做的
味全龍「龍之子」徐若熙今晚在台北大巨蛋登板，本季首次對戰富邦悍將，場邊至少4支美職球隊球探觀戰，日職軟銀、巨人也將派員到場，其中包含城島健司，龍隊總教練葉君璋認為對徐若熙來說，「讓他專注做該做的事就好。」
由於徐若熙今年球季後有望取得旅外自由球員資格，今年在中職的登板都有國外職棒球探到場，今天就傳出有費城人、藍鳥、大都會、巨人等美職球隊要到場，日職球隊中，軟銀現任首席棒球總管城島健司更已經抵達大巨蛋。
葉君璋對徐若熙的表現有信心，但重量級人物的造訪影響很難說，「他在國際賽登板，也是很多人看，只是可能不是在現場，就看他心態怎麼準備，讓他專注該做的事情就好。」
葉君璋也認為，當球員有著朝旅外走的目標，「人家來看你，你一定會在意，除非你不在乎，但還是要專注在自己該做的事。」
徐若熙本季目前出賽6場取得1勝3敗，防禦率1.77、被上壘率0.70，35.2局投出41次三振、4次四壞保送，葉君璋認為，徐若熙近幾場都不錯，「表現滿穩定，這場相信不會差太多。」
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