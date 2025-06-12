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中職／李珠珢談負面消息感謝粉絲力挺 但不用把她當大寶寶

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
李珠珢。截圖自畫面
李珠珢。截圖自畫面

富邦悍將隊今起在台北大巨蛋進行四連戰，其中14、15日兩場賽事，起亞虎啦啦隊受邀參與，去年還在起亞虎效力的悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢很有感觸，也想到來台灣2個月期間出現的負面消息，她很感謝粉絲的支持。

談到起亞虎啦啦隊將來台一起為悍將應援，李珠珢表示，過去一起共事過，知道跳這麼多場次，會需要按摩，「想帶她們去體驗看看，很久沒見到大家了，有想哭的感覺，因為現在在不同地方。」

這四場賽事，李珠珢與李雅英、南珉貞預計帶來中場舞表演，李珠珢透露，1個月前就為此開始規劃，「大家可以期待一下，但有可能跳錯，因為內容豐富。」

從4月初首次在中職登場以來，李珠珢也在中職應援2個月，她表示，雖然有一陣子時間，但應援場次還不多，很感謝粉絲的支持，「雖然有些負面消息，但還是支持我。」

不過有件事情李珠珢想要澄清，「大家看到我就把我當成大寶寶，但我不是。」還有對於粉絲喜歡看見她的怪表情，也有些難以理解，李珠珢笑說：「真不知道為什麼。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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李珠珢 啦啦隊 中職

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