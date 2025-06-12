聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李珠珢激動表情成焦點很意外 談悍將戰績：不好說…
「AI女神」李珠珢穿上富邦悍將啦啦隊制服後，今天迎來首次的台北大巨蛋亮相，回想上次站上這個舞台還是起亞虎啦啦隊，心情感覺很奇妙，而因時常被粉絲拍到應援時投入表情，李珠珢談到悍將戰績時說：「不太好說。」
悍將今起在台北大巨蛋展開四連戰，前兩場對上味全龍、後兩場對上樂天桃猿隊，這也是李珠珢加盟悍將啦啦隊後首次到大巨蛋舞台，她認為雖然在大巨蛋不用擔心天氣，「但還是喜歡在主場應援，喜歡新莊球場。」也特別感謝粉絲們在炎熱天氣時準備的電扇，「那是救星，謝謝大家。」
李珠珢在應援時常因戰況起伏露出時而開心、時而低落的表情，李珠珢也表示，自己是開始跳啦啦隊後喜歡上棒球，因此會關注賽事，回去看到粉絲上傳這些影片，「也有點傻眼，自己為什麼會這麼激動？」
李珠珢也是希望富邦悍將能夠打出好比賽，只不過她也有些猶豫地說：「現在戰績不好說，還是有機會的。」悍將目前12勝33敗，上半季封王機會已經歸零，只能力拚下半季、全年勝率。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言