中職／張進德上5場又大腿拉傷⋯陳金鋒曝劉俊豪有練捕

富邦悍將捕手張進德6月3日才首度回到一軍，但10日上場代打敲出二壘安打後傷退，昨天下放二軍，總教練陳金鋒今天透露，張進德大腿有些輕微拉傷。

10日悍將對統一獅之戰，張進德在6局代打敲出二壘長打，但上到二壘時疑似腿不適提前退場，昨天下二軍後，一軍只留下5場出賽，陳金鋒透露，主要是腳有一點輕微拉傷，預計要休一到兩周。

張進德加入悍將飽受傷勢困擾，記者好奇原因為何？陳金鋒想了想說：「他的身體確實某些地方會影響到他的髖關節跟臀部，加上先前膝蓋開過刀，所以大腿方面可能連帶比較容易不適，主要是肌肉會造成局部的不舒服。」

張進德退場後，悍將啟用第3任捕手戴培峰，結果打擊時又被自打球打中胸口，一度倒地不起，教練團緊急讓內野手劉俊豪穿上捕手護具在場邊熱身。

陳金鋒透露，其實劉俊豪在春訓就有練習蹲捕，原本3個捕手夠用，但沒想到那天後面兩個都有突發狀況，「有讓他多練一個位置，也沒想說一定會用到，除非真的像那天發生那種狀況。」