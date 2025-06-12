中職／林華韋解釋悍將教練異動 許銘傑接手有壓力

富邦悍將隊今進行教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑與原一軍投手教練郭勇志職位互換，許銘傑繼去年在樂天桃猿之後又回任投手教練職務，坦言馬上感受壓力，也點出上半季投手戰力問題。

針對教練團調整，悍將領隊林華韋表示，今年投手戰力吃緊，結果來看不理想，我們經過討論，試試看做這樣調整，看能不能提升戰力，就這樣而已，沒有其他想法。

讓郭勇志移往牛棚教練，林華韋強調只是因為結果不理想，沒有其他想法，兩位都是很好的教練，也期待許銘傑能奉獻專業、經驗，在目前戰力吃緊下，盡量發揮。

許銘傑認為，目前悍將投手群遇到較大難題是先發投手吃的局數不夠多，導致牛棚投手幾乎每天上班，「最近有越來越好的趨勢，再給一些時間。」

許銘傑也指出，有些投手是受傷回來，要找到適合的位置給他們發揮，也有跟郭勇志討論，「不要上半季就操壞戰力，不會去調整他們的位置，照目前熟悉的方式去做。」

許銘傑去年在樂天桃猿隊是投手教練，來到悍將轉任牛棚教練，也花了些時間溝通、熟悉投手個性，現在又回任投手教練，他坦言：「心情差很多，壓力就來了。」

悍將近期接連註冊江國豪、布坎南，許銘傑也透露，江國豪先在一軍隨隊觀察適合定位，布坎南則是「大家拭目以待，勇志有些規劃，我接手把它完成，再看下半季球團有什麼安排。」