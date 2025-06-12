快訊

延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

中職／林華韋解釋悍將教練異動 許銘傑接手有壓力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
許銘傑。報系資料照
許銘傑。報系資料照

富邦悍將隊今進行教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑與原一軍投手教練郭勇志職位互換，許銘傑繼去年在樂天桃猿之後又回任投手教練職務，坦言馬上感受壓力，也點出上半季投手戰力問題。

針對教練團調整，悍將領隊林華韋表示，今年投手戰力吃緊，結果來看不理想，我們經過討論，試試看做這樣調整，看能不能提升戰力，就這樣而已，沒有其他想法。

讓郭勇志移往牛棚教練，林華韋強調只是因為結果不理想，沒有其他想法，兩位都是很好的教練，也期待許銘傑能奉獻專業、經驗，在目前戰力吃緊下，盡量發揮。

許銘傑認為，目前悍將投手群遇到較大難題是先發投手吃的局數不夠多，導致牛棚投手幾乎每天上班，「最近有越來越好的趨勢，再給一些時間。」

許銘傑也指出，有些投手是受傷回來，要找到適合的位置給他們發揮，也有跟郭勇志討論，「不要上半季就操壞戰力，不會去調整他們的位置，照目前熟悉的方式去做。」

許銘傑去年在樂天桃猿隊是投手教練，來到悍將轉任牛棚教練，也花了些時間溝通、熟悉投手個性，現在又回任投手教練，他坦言：「心情差很多，壓力就來了。」

悍將近期接連註冊江國豪、布坎南，許銘傑也透露，江國豪先在一軍隨隊觀察適合定位，布坎南則是「大家拭目以待，勇志有些規劃，我接手把它完成，再看下半季球團有什麼安排。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

許銘傑 牛棚 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／悍將防禦率5.28是6隊最差 宣布許銘傑轉任一軍投教

中職／悍將需大破尋求大立 拚下半季洋投需Fired for all

中職／悍將洋將升降討論中 曾峻岳二軍拉到腳回歸還沒那麼快

中職／「完全體」悍將絕非軟腳蝦 下半季仍有望「脫胎換骨」

相關新聞

中職／兄弟簽下新洋投李博登 擁有兩年大聯盟經驗

中職上半季賽事接近尾聲，中信兄弟隊全力爭取季冠軍，球團今天正式公告已經和新洋投李博登（Brandon Leibrandt...

中職／林華韋解釋悍將教練異動 許銘傑接手有壓力

富邦悍將隊今進行教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑與原一軍投手教練郭勇志職位互換，許銘傑繼去年在樂天桃猿之後又回任投手教練...

和平自由國小挑戰世界少棒錦標賽 江啟臣號召募款百萬

2025年貝比魯斯聯盟世界少棒台灣代表隊，今年3月由台中市和平區自由國小取得組訓權，將代表台灣前往美國密蘇里州參加，然而...

中職／古林睿煬跨海捐贈千本書籍 萊恩、盈盈共襄盛舉

古林睿煬今年展開日職生涯，不忘用實際行動回饋社會，跨海捐贈書籍給32所學校，鼓勵小球員球技與學習並重。

中職／胡金龍確定9月13日引退賽 UniGirls主題日時間也曝光

統一獅隊迎接下半季賽事，今天宣布推出六大主題日，將從6月17日起開放年度季票會員優先購票。

中職／猿隊下半季桃園主場門票18日開賣 大巨蛋10場暫未公布

樂天桃猿隊今天正式宣布，下半季桃園主場20場比賽門票18日正式開賣，台北大巨蛋10場將另行公布。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。