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中職／兄弟簽下新洋投李博登 擁有兩年大聯盟經驗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊已經和新洋投李博登簽約。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊已經和新洋投李博登簽約。圖／中信兄弟隊提供

中職上半季賽事接近尾聲，中信兄弟隊全力爭取季冠軍，球團今天正式公告已經和新洋投李博登（Brandon Leibrandt）完成簽約，未來將披上38號成為猛象軍團的新成員。

兄弟指出，李博登多年來輾轉於美國職棒大聯盟體系發展，2020年迎來大聯盟初登板，近年在小聯盟3A層級發展並保有好成績，期待李博登在加入中信兄弟後能夠大展身手，一起為團隊接下來的賽事做努力。

李博登曾在2020、2024年分別登上馬林魚、紅人隊大聯盟，合計出賽7場、15.1局，都是後援投手身分登板，未有任何勝敗、防禦率5.28。

兄弟目前出賽48場，戰績27勝21敗排名第2，落後統一獅隊2.5場勝差，晚上將在台中洲際棒球場對決樂天桃猿隊。

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樂天桃猿 大聯盟 中信兄弟

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