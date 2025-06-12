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和平自由國小挑戰世界少棒錦標賽 江啟臣號召募款百萬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
2025年貝比魯斯聯盟世界少棒台灣代表隊，今年3月由台中市和平區自由國小取得組訓權。圖／取自自由國小臉書
2025年貝比魯斯聯盟世界少棒台灣代表隊，今年3月由台中市和平區自由國小取得組訓權。圖／取自自由國小臉書

2025年貝比魯斯聯盟世界少棒台灣代表隊，今年3月由台中市和平區自由國小取得組訓權，將代表台灣前往美國密蘇里州參加，然而，當立法院副院長江啟臣得知扣除其他學校款項，與台中市政府補助費用後，組訓學校自由國小仍需籌措200多萬元才能成行後，馬上聯繫民間企業，短短1小時就募集到百萬經費。

立法院副院長江啟臣 ，好不容易取得2025年貝比魯斯世界少棒錦標賽的台灣區代表權，偏鄉孩子的棒球夢不能被澆熄，今天上午得知自由國小情況後，隨即就號召企業募款百萬，甚至是在1小時內完成，接下來還會持續募集社會資源，並協助校方向政府部門爭取經費補助，畢竟孩子的夢想不能被澆熄，後續要讓孩子們能在沒有後顧之憂的情況下勇敢追夢。

台中市和平區自由國小全校學生僅52人，就有25人加入棒球隊，孩子們在棒球場上的表現，令大家驚嘆不已，小選手們更憑藉著驚人實力與毅力，在紅土上擊敗一個個實力強勁的對手，屢創佳績；不只在2023年「第十六屆澎湖縣菊島盃國際少年棒球錦標賽」中，在80隊參賽隊伍中取得殿軍；也在2024年「綠島黑潮大哥盃少棒邀請賽」，奪下軟式組冠軍。

更在今年3月底所舉辦的「2025年貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽-台灣代表隊全國選拔賽」中奪下冠軍，並獲得組訓權，將與其他4校組成台灣代表隊，包含選手、教練團共22人，在7月底前往美國參加「貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽」，挑戰國際好手同場較量。

江啟臣說，「這是自由國小少棒成軍12年以來，第一次有機會到美國參加國際賽，機會非常難得，應該全力支持，當小選手們的後盾；因此呼籲熱心民眾可以一起支持自由國小，不要澆熄孩子們追夢的熱情，一起支持臺灣少棒隊前往美國為自己也為國爭光！」

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