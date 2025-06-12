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中職／古林睿煬跨海捐贈千本書籍 萊恩、盈盈共襄盛舉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊吉祥物萊恩、盈盈代表古林睿煬捐贈閱讀書籍。圖／統一獅隊提供
獅隊吉祥物萊恩、盈盈代表古林睿煬捐贈閱讀書籍。圖／統一獅隊提供

古林睿煬今年展開日職生涯，不忘用實際行動回饋社會，跨海捐贈書籍給32所學校，鼓勵小球員球技與學習並重。

統一獅隊指出，去年12月在台南棒球場舉辦古林睿煬感謝會，感謝來自全台球迷共同參與，為他送上祝福，當日感謝會活動盈餘全數捐贈公益活動，結合球芽基金共同捐贈千本書籍給32所學校。

球芽基金常年致力基層棒球隊的閱讀教育推廣，鼓勵孩子除了認真追逐棒球夢想，也不要荒廢學習；昨天獅隊吉祥物萊恩、盈盈和球芽一同前往位於台中市霧峰區萬豐國小、四德國小，代表遠在日本北海道的古林睿煬捐贈特地為小選手採買的閱讀書籍。

獅隊吉祥物萊恩、盈盈代表古林睿煬捐贈閱讀書籍。圖／統一獅隊提供
獅隊吉祥物萊恩、盈盈代表古林睿煬捐贈閱讀書籍。圖／統一獅隊提供

古林睿煬去年在旅日歡送會和獅隊討論，將盈餘捐贈給球芽基金購買閱讀書籍，捐出近千本書籍給球芽服務的32所學校，涵蓋繪本、兒童文學、勵志故事與棒球知識等類型，經費來源除了古林睿煬歡送會盈餘，不足部分由球芽基金自籌補齊。

萬豐、四德國小校長代表受贈，曾於國中時期指導過古林睿煬的四德少棒隊教練吳秉豐表示：「古林睿煬在國中時期就非常認真，常常都比隊友練得還多，希望孩子們未來都可以像學長一樣努力看齊。」

獅隊除了贈送閱讀書籍，也特地準備禮物送給小朋友，萊恩與盈盈和小球芽一起跳統一尚勇，即將畢業的六年級小球芽說，這真是畢業前最好的禮物。

另外，球芽基金特地準備祝福繪馬，由小球芽親手寫下對古林睿煬的祝福，希望他在日本奮鬥時，知道台灣還有一群小學弟一直支持他，以後如果有空可到學校看看大家。

獅隊吉祥物萊恩和小朋友合照。圖／統一獅隊提供
獅隊吉祥物萊恩和小朋友合照。圖／統一獅隊提供
獅隊吉祥物萊恩、盈盈代表古林睿煬捐贈閱讀書籍。圖／統一獅隊提供
獅隊吉祥物萊恩、盈盈代表古林睿煬捐贈閱讀書籍。圖／統一獅隊提供

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統一獅 棒球 古林睿煬

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