中職／胡金龍確定9月13日引退賽 UniGirls主題日時間也曝光
統一獅隊迎接下半季賽事，今天宣布推出六大主題日，將從6月17日起開放年度季票會員優先購票。
獅隊公布相關內容如下：
2025年統一7-ELEVEN獅主場下半季賽事推出六大主題日，首檔7月11到13日連續3天活動結合三麗鷗聯名企劃，將邀請明星酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty蒞臨主題日，帶給球迷最好玩的超萌主題日。
第2檔7月25到27日前進台北大巨蛋舉辦超人力霸王聯名主題日，這次將擴大舉辦連續三天邀請超人力霸王重磅登場，賽前、局間、賽後都安排超人力霸王打鬥秀，搭配燈光、音效及特攝劇，給球迷前所未有的震撼體驗。
第三檔8月9、10日連續兩天以超人氣吉祥物萊恩為主軸，將規劃一系列「萊趣FUN暑假」主題活動，邀請家長帶著孩子們一起來到台南棒球場，體驗棒球觀賽樂趣，也讓孩子們的暑假假期充滿歡樂。
第四檔8月30、31日恰逢七夕情人佳節，特別結合府城獅吼宮推出廟宇祭主題日，前年推出「吼力發大財」財神爺主題，今年將規劃結合月老愛神主題，推出良緣神助宮主題日，邀請各位善男信女一起來棒球場體驗不同風味的廟宇祭樂趣。
第五檔9月13日是一個很重要的日子，今年初胡金龍宣告本賽季是他職棒生涯最終年，球隊也將規劃在台南棒球場舉辦胡金龍引退賽，詳細引退企劃預計於8月初正式公佈，屆時歡迎各位球迷一起進場感受胡金龍榮耀時刻引退賽。
第六檔9月20、21日是本季統一獅行銷主題日最終回，將以UniGirls為主題企劃主題日，透過主題日讓UniGirls每個女孩能夠成為舞台上焦點，透過活動與球迷一起互動。
下半季主題賽事將從6月17日起，陸續開放年度季票會員、獅卡PLUS、兆豐聯盟卡優先購票，6月21日中午12點起全面開賣，售票平台在全台統一超ibon售票機台或網路購票， 超人力霸王主題日、胡金龍引退賽、UniGirls女孩主題日將依據主題活動細節確認後，另行公告開賣相關資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言