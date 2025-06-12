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中職／胡金龍確定9月13日引退賽 UniGirls主題日時間也曝光

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊老將胡金龍生涯最後一季，將在9月13日舉辦引退賽。 本報資料照
統一獅隊老將胡金龍生涯最後一季，將在9月13日舉辦引退賽。 本報資料照

統一獅隊迎接下半季賽事，今天宣布推出六大主題日，將從6月17日起開放年度季票會員優先購票。

獅隊公布相關內容如下：

2025年統一7-ELEVEN獅主場下半季賽事推出六大主題日，首檔7月11到13日連續3天活動結合三麗鷗聯名企劃，將邀請明星酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty蒞臨主題日，帶給球迷最好玩的超萌主題日。

第2檔7月25到27日前進台北大巨蛋舉辦超人力霸王聯名主題日，這次將擴大舉辦連續三天邀請超人力霸王重磅登場，賽前、局間、賽後都安排超人力霸王打鬥秀，搭配燈光、音效及特攝劇，給球迷前所未有的震撼體驗。

第三檔8月9、10日連續兩天以超人氣吉祥物萊恩為主軸，將規劃一系列「萊趣FUN暑假」主題活動，邀請家長帶著孩子們一起來到台南棒球場，體驗棒球觀賽樂趣，也讓孩子們的暑假假期充滿歡樂。

第四檔8月30、31日恰逢七夕情人佳節，特別結合府城獅吼宮推出廟宇祭主題日，前年推出「吼力發大財」財神爺主題，今年將規劃結合月老愛神主題，推出良緣神助宮主題日，邀請各位善男信女一起來棒球場體驗不同風味的廟宇祭樂趣。

第五檔9月13日是一個很重要的日子，今年初胡金龍宣告本賽季是他職棒生涯最終年，球隊也將規劃在台南棒球場舉辦胡金龍引退賽，詳細引退企劃預計於8月初正式公佈，屆時歡迎各位球迷一起進場感受胡金龍榮耀時刻引退賽。

第六檔9月20、21日是本季統一獅行銷主題日最終回，將以UniGirls為主題企劃主題日，透過主題日讓UniGirls每個女孩能夠成為舞台上焦點，透過活動與球迷一起互動。

下半季主題賽事將從6月17日起，陸續開放年度季票會員、獅卡PLUS、兆豐聯盟卡優先購票，6月21日中午12點起全面開賣，售票平台在全台統一超ibon售票機台或網路購票， 超人力霸王主題日、胡金龍引退賽、UniGirls女孩主題日將依據主題活動細節確認後，另行公告開賣相關資訊。

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胡金龍 統一獅 棒球

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