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中職／陳傑憲婉拒開球後 UniGirls接手為白襪台灣日開場應媛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅啦啦隊女孩UniGirls獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅啦啦隊女孩UniGirls獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊隊長陳傑憲昨天婉拒芝加哥白襪隊「台灣日」的開球邀請，獅隊球團今天也公布啦啦隊女孩UniGirls獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓，成為中華職棒第四支進軍大聯盟的超級女力。

這場即將於美國中西部首次登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位精心籌備共同主辦，並在6月28日MLB白襪隊主場Rate Field隆重登場。作為美國第三大都會區的台灣日首登板，當然要有來自台灣原汁原味應援才正港。

統一獅人氣啦啦隊女孩UniGirls將由隊長Yuki領軍，帶領身懷絕技的成員出席，包含妮妮、瑟七、斐棋、Joy及Maggie，6人不僅組成最強棒球外交團，更攜手多才多藝的吉祥物萊恩，用舞蹈表演展現台式棒球文化，讓濃濃的台式應援熱血活力，跟隨她們的腳步登上大聯盟球場。

統一獅啦啦隊UniGirls預計將於台灣時間6月26日啟程飛往芝加哥，在長達近一周的旅途中，統一企業品牌夥伴們也貼心準備了「啦啦隊限定」美食行李箱，用經典台灣泡麵「統一麵」以及長期支持國球的涮嘴零食「統一脆麵」等人氣產品隨行，讓啦啦隊女孩在異鄉為國際觀眾帶來精采演出的同時，也能透過最熟悉的味道感受到來自家鄉的溫暖，一解鄉愁、補充元氣，度過這趟充滿挑戰與榮耀的旅程。

隊長Yuki提到：「很開心接到如此盛大的演出邀請，從來沒想過自己能站上棒球最高殿堂大聯盟球場為來自全美、甚至是全球的球迷帶來表演，非常興奮也很期待，所以一接到消息就立刻跟家人與朋友們分享。」

Yuki也說：「謝謝統一獅球團和芝加哥白襪隊給我們這麼一個難得又珍貴的機會，UniGirls美國小隊會好好努力，讓世界看見來自台灣、尚勇的應援熱情！雖然美國很遠，但歡迎所有支持UG的球迷朋友，有機會的話也能到場一睹女孩首場海外演出的風采，更歡迎所有在芝加哥的台灣僑胞踴躍進場，為我們吶喊加油！」

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統一獅 白襪 啦啦隊

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