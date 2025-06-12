中職／悍將防禦率5.28是6隊最差 宣布許銘傑轉任一軍投手教練

日本職棒傳奇人物長嶋茂雄日前過世。自1974年從球場退役至今已過50年，自2004年因病倒下也已21年。對於平成世代（1989年後出生）或更年輕的日本人來說，長嶋茂雄僅是一位「曾經的棒球巨星」。對台灣讀者來說，會有共鳴主要是因為他與王貞治在讀賣巨人隊合組的「ON砲」。雙雄在場上合作無間，對手灰頭土臉；驚人的是長嶋茂雄與王貞治在球場外僅共進過一次晚餐，在日本職棒也是鮮為人知...

2025-06-12 08:00