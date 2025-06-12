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中職／悍將防禦率5.28是6隊最差 宣布許銘傑轉任一軍投手教練

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊宣布許銘傑轉任一軍投手教練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊宣布許銘傑轉任一軍投手教練。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊上半季爭冠無望，今天正式宣布教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑轉任一軍投手教練，原一軍投手教練郭勇志調整為一軍牛棚教練。

悍將表示，球團期盼提升投手團隊表現，協助悍將守住更多勝利。

悍將上半季打完前45場比賽，戰績12勝33敗，勝率只有2成67，落後排名第1的統一獅隊達16場勝差，投手防禦率5.28是6隊最差。

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統一獅 牛棚 富邦悍將

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