日職／孫易磊下放二軍有原因 火腿投教提出改善課題

日本職棒火腿隊昨天將20歲的台灣投手孫易磊抹消一軍登錄名單，投手教練加藤武治賽後解釋，與前一場登板連投2次四壞球無關，而是原本就希望他在一軍累積經驗後，回到二軍繼續成長。

孫易磊在5月22日從育成選手升格為支配下選手（正式球員），以中繼身分出賽7場，累積1次救援成功、4次中繼成功，防禦率2.57；10日對戰養樂多的比賽中，他在8局、球隊2：0領先時登板，但連續投出兩次四壞球，未能解決任何打者即被換下場。

加藤武治解釋孫易磊下放二軍的原因，並不是因為前一場的結果才將他移出一軍，「我們認為他已經在一軍舞台累積了寶貴經驗，是時候回到二軍進一步鍛鍊，雖然是兩次保送，但不會因為這樣就抹消。」

加藤武治進一步指出：「他有在一軍投第九局的經驗，這對他來說是非常難得的歷練。我們希望他能善用這些經驗，在下一階段繼續成長。其實有些課題，只有在一軍上場後才會明白，這次的下放，就是希望他能針對那些課題加以改善。」

未來孫易磊將在二軍重新調整，並有機會進行長局數登板，加藤武治說：「在二軍若只是投一局，是很難解決這些問題的，所以我們會安排他投比較長的局數，不過是否轉任先發，目前還沒決定，一切都還是白紙狀態。」