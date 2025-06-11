中職／獅推布雷克先發拚點亮魔術數字 M10要符合2條件

統一獅隊近期拉出一波5連勝，明天要回到台南主場推出布雷克先發，對上台鋼雄鷹隊的江承諺，只要符合兩條件就能點起上半季魔術數字M10，獅隊自己要贏球、中信兄弟擊敗樂天桃猿隊。

獅隊目前以29勝18敗位居上半季戰績第一，對第二名中信兄弟的魔術數字已經浮現為M11，不過與樂天桃猿隊還有3場對戰未賽，加上猿隊剩餘賽事較多，魔術數字尚未點亮。

明天若是獅隊贏球且猿隊輸球，雙方勝差將拉大到5場，代表猿隊就算剩餘14場全勝、38勝22敗的戰績，仍無法自力超越獅隊；獅隊就算輸掉與猿隊的3場對戰，也能靠自力贏下其餘10場比賽、39勝21敗的戰績超越猿隊。

獅隊對味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將的魔術數字都已浮現，等猿隊加入後就可正式點燈，獅隊每贏一場就能將魔術數字減一，兄弟、猿隊每輸一場也會減一，最快下周就可浮現封王戰，不需要拖到補賽周。

獅隊布雷克本季4勝4敗、防禦率3.34，前一場先發對味全龍隊試用PitchCom收到好效果，先發7局僅失1分，不過本季前一次對上雄鷹是6局失5分；江承諺本季防禦率4.38，首勝尚未入袋已經吞下4敗，今年對戰獅隊是5局失2分無關勝敗。