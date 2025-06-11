中職／徐若熙大巨蛋登板面對7連敗悍將 軟銀城島健司將到場

味全龍隊明天作客對上7連敗的富邦悍將隊，在熟悉的台北大巨蛋推出本土王牌徐若熙登板，據了解，前大聯盟捕手、現任日本職棒軟銀隊首席棒球總管（CBO）城島健司將親自到場觀察這位好手。

徐若熙前一場在6月1日先發對中信兄弟隊，投5.1局丟掉5分，被敲4支安打包含2轟，但仍有高達10次三振，隔天下放二軍，不過都在一軍隨隊調整。

總教練葉君璋日前受訪時就指出，徐若熙該場投球整體狀況是好的，只是幾顆失投球被掌握，也趁這段時間調整投球角度。

今天中職官網也公布，龍隊明天再次推出徐若熙登板，雖然是悍將主場，但徐若熙生涯在大巨蛋登板成績是4勝1敗、防禦率0.50、被上壘率0.78；悍將推出力亞士先發，上一次對上龍隊先發5局失4分（1責失）。

由於徐若熙今年球季後有望取得旅外自由球員資格，據了解，明天適逢玉山盃青棒賽賽程輪空，不少國外職棒球探都會到場觀察徐若熙，軟銀隊特別由城島健司親自來台，隨行的還有其他行政高層，至於原本傳出的會長王貞治則不克來台。