聽新聞
0:00 / 0:00
中職／徐若熙大巨蛋登板面對7連敗悍將 軟銀城島健司將到場
味全龍隊明天作客對上7連敗的富邦悍將隊，在熟悉的台北大巨蛋推出本土王牌徐若熙登板，據了解，前大聯盟捕手、現任日本職棒軟銀隊首席棒球總管（CBO）城島健司將親自到場觀察這位好手。
徐若熙前一場在6月1日先發對中信兄弟隊，投5.1局丟掉5分，被敲4支安打包含2轟，但仍有高達10次三振，隔天下放二軍，不過都在一軍隨隊調整。
總教練葉君璋日前受訪時就指出，徐若熙該場投球整體狀況是好的，只是幾顆失投球被掌握，也趁這段時間調整投球角度。
今天中職官網也公布，龍隊明天再次推出徐若熙登板，雖然是悍將主場，但徐若熙生涯在大巨蛋登板成績是4勝1敗、防禦率0.50、被上壘率0.78；悍將推出力亞士先發，上一次對上龍隊先發5局失4分（1責失）。
由於徐若熙今年球季後有望取得旅外自由球員資格，據了解，明天適逢玉山盃青棒賽賽程輪空，不少國外職棒球探都會到場觀察徐若熙，軟銀隊特別由城島健司親自來台，隨行的還有其他行政高層，至於原本傳出的會長王貞治則不克來台。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言