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中職／小龍女練習生瑄瑄跳大展鴻圖身材超有料 網呼：可愛死

聯合新聞網／ 綜合報導
小龍女練習生瑄瑄。截圖自瑄瑄IG
小龍女練習生瑄瑄。截圖自瑄瑄IG

味全龍啦啦隊「小龍女」練習生瑄瑄因可甜可鹹形象，被粉絲稱讚是氣質女孩。最近她為了慶祝IG粉絲破9萬，上傳跳「大展鴻圖」片段，網友們紛紛直呼「有料」、「可愛死」。

瑄瑄不只是小龍女練習生，還是職籃TPBL台啤雲豹啦啦隊，棒籃雙棲讓她吸引越來越多粉絲關注，近日粉絲突破9萬。

為了慶祝9萬粉絲里程碑，瑄瑄上傳翻跳最近流行的「大展鴻圖」。她穿白色小可愛搭配牛仔褲，外披格子襯衫，纖細香肩和傲人身材一覽無遺，戴著墨鏡搭配魔性旋律與舞蹈，既有趣又性感，讓網友們大飽眼福。

影片發布後，網友們紛紛讚嘆，「有料、可愛」、「這是我看到最好看的版本」、「怎麼有點可愛」、「有種逗趣感」、「你簡直就是可鹽可甜的最佳代表，直接暈船了」。

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