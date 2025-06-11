中職／味全龍邀500組警務人員 6/17攜眷到天母免費看球
警察節將至，為向長年守護社會、卻常無法兼顧家庭的警務人員致敬，頂新和德文教基金會將邀請500組警務人員家庭，17日到天母棒球場觀看中職味全龍主場賽事，共享親子時光。
味全龍隊表示，頂新和德文教基金會創辦人魏應充長年推動各級棒球運動發展，盼打造棒球經濟生態圈，為更多家庭帶來健康休閒並創造更多就業機會。基金會的「接棒未來」棒球公益計畫也特別在警察節後的第1個味全龍主場，邀請辛苦的警務人員攜眷進場共享親子時光。
味全龍隊將於17日在天母棒球場主場進行賽事，與樂天桃猿隊交手，全台警務人員於17日下午5時至7時半，至天母棒球場4號售票口出示警察服務證，並加入味全龍官方LINE好友，即可兌換當日門票攜眷進場，每人最多領取4張，數量有限、贈完為止。
球團指出，為確保觀賽秩序與公平性，當日兌票時需由持證人親自出示警察服務證，恕不接受重複兌換或指定座位。
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