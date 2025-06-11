日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊昨天登板連投2次四壞保送，球團今天宣布將他抹消登錄下放二軍，而古林睿煬則是在5月23日因傷下二軍，代表目前日職一軍已無台灣選手。

火腿隊昨天面對養樂多隊，孫易磊8局上登板把關2：0領先，投2打席共用10球，只有2顆是好球，連續出現兩次四壞保送，最終留下0.0局失1分內容。

今日在日本職棒官方公告中，火腿球團在球員異動中，將孫易磊從一軍登錄名單中抹消，未來將到二軍調整狀況。

旅日第二年的孫易磊在今年5月22日成功升格為支配下球員（正式球員名單），短短不到1個月時間，已經以中繼投手身分出賽7場，繳出防禦率2.57的表現。