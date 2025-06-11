快訊

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

謝謝Google爸爸！Android 16讓Pixel手機獨享6大新功能 聯絡人、修圖升級一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／富邦啦啦隊有韓國經紀約？富邦育樂駁斥：報導不符事實

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
Fubon Angels「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞人氣超旺。記者余承翰／攝影
Fubon Angels「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞人氣超旺。記者余承翰／攝影

今天有韓媒報導指出，韓國行銷公司DalFactory和富邦育樂合作，獨家代理Fubon Angels啦啦隊在韓國之商業活動，富邦育樂公司今日嚴正澄清，雙方並無合作計畫，報導內容不符事實，而該篇新聞報導已經遭到下架。

韓國媒體「Star Daily News」今日報導中指出，DalFactory於今年5月7日前往台灣富邦悍將的主場，與台灣分公司代表金俊宇及富邦運動娛樂社長Joyce Chen（陳昭如）會面，正式簽署合約，DalFactory將擔任李珠珢及Fubon Angels全體成員在韓國的官方經紀業務。

富邦育樂隨後發表聲明表示，「富邦育樂股份有限公司今（11）日嚴正澄清，本公司與 DalFactory 之間並無任何合作計畫，相關報導內容完全不符事實。」

聲明內容中也指出，「富邦育樂一向秉持專業經營精神，目前所有團隊運作、選拔與對外演出活動皆由公司全權規劃管理，並未委託或洽談任何外部單位合作經紀事宜。」

對於有心人士刻意扭曲事實、藉Fubon Angels 之名進行宣傳與連結之不實行為，富邦育樂表示高度遺憾，未來將不排除法律途徑以維護權利。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

李珠珢 富邦悍將 Fubon Angels

延伸閱讀

富邦美術館「印象派」展覽登場！莫內《睡蓮》領銜、一次飽覽52件真跡

「情色教主」驚曝啦啦隊出賣肉體！富商交流包養名單

中職／悍將需大破尋求大立 拚下半季洋投需Fired for all

莫內《睡蓮》進駐富邦美術館迎客！52件真跡揭露「印象派」跨國影響力與美國畫家獨特的藝術語言

相關新聞

中職／陳傑憲主動婉拒開球邀約 確定不去白襪隊「台灣日」了

統一獅隊球星陳傑憲受邀赴美參加29日白襪隊「台灣日」引起熱議，獅隊和仁茂國際行銷有限公司今天共同發出聲明，陳傑憲主動表達...

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

統一獅隊陳傑憲婉拒擔任美國職棒芝加哥白襪隊「台灣日」開球嘉賓的邀請，球團今天與經紀公司及主辦單位發布三方聯合聲明，統一獅...

日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊昨天登板連投2次四壞保送，球團今天宣布將他抹消登錄下放二軍，而古林睿煬則是在5月23日因...

經典賽／郭泓志加入團隊角色像「心輔官」 幫助中華隊更強

前職棒球星郭泓志近期收到任務，加入明年經典賽棒球賽中華隊後勤團隊，他也透露，自己的角色跟情蒐相比更著重「心輔官」這一面，...

中職／富邦啦啦隊有韓國經紀約？富邦育樂駁斥：報導不符事實

今天有韓媒報導指出，韓國行銷公司DalFactory和富邦育樂合作，獨家代理Fubon Angels啦啦隊在韓國之商業活...

中職／中信兄弟下半季涼水祭揭序幕 還有排球少年、讀賣巨人聯名

中華職棒中信兄弟隊今天公布下半季主題周，由經典「涼水祭」揭開序幕，8月份要移師台北大巨蛋舉行「K歌主題周」，更有與日職讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。