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中職／富邦啦啦隊有韓國經紀約？富邦育樂駁斥：報導不符事實
今天有韓媒報導指出，韓國行銷公司DalFactory和富邦育樂合作，獨家代理Fubon Angels啦啦隊在韓國之商業活動，富邦育樂公司今日嚴正澄清，雙方並無合作計畫，報導內容不符事實，而該篇新聞報導已經遭到下架。
韓國媒體「Star Daily News」今日報導中指出，DalFactory於今年5月7日前往台灣富邦悍將的主場，與台灣分公司代表金俊宇及富邦運動娛樂社長Joyce Chen（陳昭如）會面，正式簽署合約，DalFactory將擔任李珠珢及Fubon Angels全體成員在韓國的官方經紀業務。
富邦育樂隨後發表聲明表示，「富邦育樂股份有限公司今（11）日嚴正澄清，本公司與 DalFactory 之間並無任何合作計畫，相關報導內容完全不符事實。」
聲明內容中也指出，「富邦育樂一向秉持專業經營精神，目前所有團隊運作、選拔與對外演出活動皆由公司全權規劃管理，並未委託或洽談任何外部單位合作經紀事宜。」
對於有心人士刻意扭曲事實、藉Fubon Angels 之名進行宣傳與連結之不實行為，富邦育樂表示高度遺憾，未來將不排除法律途徑以維護權利。
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