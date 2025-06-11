中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

統一獅隊陳傑憲婉拒擔任美國職棒芝加哥白襪隊「台灣日」開球嘉賓的邀請，球團今天與經紀公司及主辦單位發布三方聯合聲明，統一獅領隊蘇泰安低調表示，一切以新聞稿為主，球隊這段期間都有持續關心陳傑憲狀況。

陳傑憲日前受邀擔任開球嘉賓的消息浮出後，因為開球日期仍有補賽賽程，引起球迷熱烈討論，正反雙方意見在網路上熱烈交鋒，陳傑憲也坦言自己有受到影響，在場上沒有過去那麼自在展現。

而獅隊今天與陳傑憲所屬經紀公司仁茂國際行銷、主辦單位 Team Taiwan Foundation 共同發表聯合聲明，詳述活動邀請的起源與過程，經三方充分溝通並審慎評估下，陳傑憲主動表達，婉拒出席此次芝加哥台灣日的開球邀約。

統一獅領隊蘇泰安表示，球團不會再針對此事另行說明，一切以新聞稿為主，若有其他後續決定，會另行對外公布，這段時間也都有持續關心陳傑憲狀況，「我們都支持傑憲的決定，也希望他不要有太大壓力。」

網路熱議期間，陳傑憲依舊保持火熱手感，包含上周在與味全龍隊的關鍵系列賽中敲出全壘打，以及逆轉致勝的2分打點安打，

蘇泰安強調，陳傑憲始終以正面態度面對挑戰，全力投入比賽，或許有人在輿論壓力下會感到沮喪，甚至選擇逃避，「但傑憲始終保持堅定與正向思考的態度，後續展現出的表現與韌性，值得肯定。」

獅隊目前位居上半季戰績第一，蘇泰安進一步表示，「我們也彼此勉勵，希望把上半季冠軍拿下，朝總冠軍邁進！」